Quarta-feira deve ser de tempo instável em Apucarana

Da Redação

A quarta-feira (11) deve ser de tempo instável em Apucarana e região, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O instituto informa que podem ocorrer pancadas de chuva no município. A precipitação acumulada é de 5.4 mm.

continua após publicidade .

Diversas regiões paranaenses devem registrar chuva no decorrer desta quarta-feira, porém, de forma mais isolada e, em sua grande maioria, com fraca intensidade.

A nebulosidade também segue bastante variável sobre o Estado, mas tende a diminuir ao longo do dia. Além disso, as temperaturas devem se manter mais amenas, inclusive no interior paranaense.

continua após publicidade .

Na Cidade Alta, por exemplo, a mínima prevista é de 14ºC e a máxima de 23ºC.