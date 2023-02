Quarta-feira de Cinzas marca início da Quaresma e movimenta Catedral

Da Redação

Seguindo a tradição católica, a quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma, um período de 40 dias que serve para conversão e preparação dos fiéis para a festa de Páscoa, a celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Muitas pessoas foram até a Catedral Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana, e participaram da missa de Imposição das Cinzas.

Laís Fonseca, de 29 anos, foi com a família, o marido Daniel Farias e a filha Cecília, logo cedo para participar da missa. "Participar da celebração de Cinzas é como se fosse a abertura de nosso coração, tirar de tudo ruim, entender que Jesus morreu por nós. Trouxe minha, pra que desde pequena entenda essa tradição, como eu fui ensinada pela minha família, estou repassando pra ela", explica a dona de casa.

Para a apucaranense Adriana Maria da Silvia, de 45 anos, é preciso viver a quaresma. "É um período favorável para a nossa conversão, de olhar para dentro de nós mesmos. Devemos viver de fato a quaresma, como a igreja nos pede, como Cristo nos pede, em oração, pequenos sacrifícios e tornar algo concreto para quem precisa através da caridade", detalha.

O cura da Catedral, padre José Roberto Rezende, ressalta a importância do momento. "Quaresma é um tempo de silêncio, de silêncio interior. Nos silenciarmos para que Deus possa falar. É tempo de penitência, de olharmos para os mais necessitados, para os nossos irmãos e nos preparamos de corpo e espírito para celebrar a ressurreição, que é a razão da nossa fé", comenta.

O padre ainda chama atenção para quem realiza penitências nesse período. "Às vezes as pessoas fazem promessas que não deveriam fazer, fazem promessas mirabolantes e absurdas, Deus não é um comerciante. Você faz um voto para Deus, não se deve sair anunciando pra ninguém. Aquilo que eu deixo de comer ou beber na quaresma devemos transformar em atitude concreta e de alguma forma ajudar os mais necessitados".



Com o tema "Fraternidade e Fome", e o lema bíblico "Dai-lhe vós mesmo de comer!", também começou nesta quarta-feira (22), a Campanha da Fraternidade 2023. "Um tema e um lema para se refletir, não somente a fome física, mas também a espiritual. A pandemia nos mostrou o quando temos fome", disse padre Rezende.

Quando começa e quando termina a Quaresma?

Tradicionalmente, esse período se estende por 40 dias, iniciando-se na Quarta-Feira de Cinzas e se encerrando no Domingo de Ramos, ou seja, uma semana antes do Domingo de Páscoa. No entanto, desde o pontificado de Paulo VI, a Quaresma tem duração de 44 dias, pois só se encerra na Quinta-Feira Santa.

