Quaresma faz venda de peixes aumentar até 60% em Apucarana

Com a chegada da quaresma, as refeições da maioria das pessoas de fé católica costumam mudar: saem as carnes vermelhas e entram os peixes. A tradição acontece principalmente às quartas e sextas-feiras do período de reflexão e jejum, que antecede a Páscoa. Com isso, as peixarias veem o movimento de clientes aumentar consideravelmente e as vendas de peixes dos mais diversos tipos chegam a aumentar em até 60%.

Em Apucarana, a movimentação de clientes nesta quarta-feira de cinzas era grande. De acordo com o comerciante Luciano Maicher, proprietário de uma peixaria há 12 anos na cidade, a cada ano, cresce a procura pelo produto nessa época do ano.

"As vendas aumentam de 40 a 60% no período da quaresma. É uma tradição muito forte, principalmente na quarta e na sexta-feira, o movimento é grande. Os clientes procuram os mais variados tipos de peixes, merluza, tilápia, sardinha, salmão, mas a campeã de vendas mesmo é a tilápia, a cada ano, a procura por esse peixe aumenta", revela Maicher.

O comerciante Clóvis Silva é católico e procura respeitar o período de jejum de carnes durante a quaresma. Ele conta que a família não consome carne vermelha às quartas e sextas-feiras durante o período.

"Já vim garantir um peixinho fresco para o almoço desta quarta-feira. Lá em casa, todos concordam e abrem mão da carne durante a quaresma', disse.

fonte: TNOnline Clóvis Silva é católico e procura respeitar o período de jejum de carnes durante a quaresma

Edna Maria Voltarelli também costuma aderir a penitência sugerida pela Igreja Católica durante a quaresma. Ela, que já tem costume de manter o peixe na dieta, aumenta o consumo no período.

"Gosto de comer peixe normalmente, mas essa época é especial, a Igreja tem esse mandamento e em casa costumamos respeitar, por isso, já estou garantindo a refeição para esta quarta-feira", declarou.

fonte: TNOnline Edna Maria Voltarelli também costuma aderir a penitência sugerida pela Igreja Católica

Tradição

Uma das principais datas do calendário religioso do cristianismo é a Páscoa, comemoração que relembra a crucificação e celebra a ressurreição de Jesus Cristo, e durante a Semana Santa, existe a tradição de não consumir carne, especificamente na Sexta-Feira Santa. Dentro desse costume, é comum que nesse dia as pessoas substituam o consumo dessas carnes pelo consumo de peixe.

A tradição de jejuar na Sexta-Feira Santa, provavelmente, teve sua origem na Idade Média. Isso porque outra tradição do catolicismo surgiu nesse período: a de jejuar toda sexta-feira. No século IX, durante o pontificado de Nicolau I, foi imposta a prática de abdicar de carne toda sexta-feira a todos os cristãos maiores de sete anos.

Nos primeiros tempos dessa prática, era comum que as pessoas abstivessem-se nas quartas e nas sextas e, além da carne, as pessoas não consumiam laticínios e ovos também. A prática, no entanto, perdeu força, e a Igreja defende atualmente a abstenção apenas na sexta. Hoje em dia, a prática da privação de carne durante a Sexta-Feira Santa segue vigente. Existem aqueles que ainda fazem o jejum na Quarta-Feira de Cinzas e na Sexta-Feira Santa.

A abstenção de carne na Sexta-Feira Santa acontece em respeito ao derramamento do sangue de Jesus Cristo durante o seu sacrifício. Além disso, muitos religiosos destacam que a realização do jejum é uma prática daqueles que desejam ser afastados do pecado. (Com informações do Portal Brasil Escola).

