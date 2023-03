"Quando vi o ônibus entrei em desespero", diz morador de Apucarana

Da Redação

O acidente aconteceu no sábado

Ainda se recuperando do susto, o eletricista de automóveis, João Paulo Rossi, de 32 anos, tenta alugar outra casa para viver com a esposa. A residência deles ficou praticamente destruída após ser atingida por um ônibus desgovernado. O acidente aconteceu na manhã de sábado (11), no Osmar Guaracy Freire, em Apucarana, norte do Paraná.

A esposa de João entrou em choque e ele ficou desesperado ao chegar em casa. “Ela estava na sala quando aconteceu, me ligou, mas estava em choque, não conseguia falar. Eu estava no trabalho, peguei minha moto e fui para casa ver o que havia ocorrido. Quando cheguei e vi o ônibus enfiado em casa, entrei em desespero, mas vi que ela estava bem fisicamente, apesar do susto”, relembra.

A câmera de segurança da casa mostra os cães do casal bem no portão e por pouco, não foram atropelados. “Nossos cachorros correram bem na hora, graças a Deus não machucaram. O ônibus destruiu dois quartos, o cercado da frente, o portão e ainda danificou o telhado do nosso vizinho”, detalha.

João disse que até a publicação desta reportagem, o motorista do ônibus não havia entrado em contato e João tenta encontrar outra casa no mesmo bairro. “O motorista, ele não conversou conosco, não veio saber se estávamos bem, mas esperamos que ele arque com o prejuízo da casa. Estamos procurando uma casa para alugar”, finaliza.

O motorista, um homem de 64 anos, não sofreu ferimentos graves. Ele seria o dono da empresa responsável pelo coletivo e informou que o veículo estava com problemas no freio desde a última quinta-feira (09). Na manhã deste sábado, ele estaria a caminho da oficina mecânica. "Cedo eu ia levar o ônibus na oficina para arrumar o freio, eu ia virar às esquerdas, só que um carro atrapalhou e eu desci direto. Aí pisei no freio, e não tinha mais freio", relatou o condutor do ônibus, que foi identificado como Mauro Aparecido Pedroso.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) de Apucarana atenderam a ocorrência. O motorista sofreu escoriações leves no braço, sendo atendido pelos socorristas no local. Veja a transmissão ao vivo do local. Ônibus invade e destrói residência no 'Guaracy Freire' - Vídeo por: TNOnline













