Quando vai parar de chover em Apucarana? Veja previsão para os próximos dias

Após bater a média histórica de chuvas para todo o mês de outubro em apenas 13 dias, Apucarana terá tempo firme nos próximos dias. A instabilidade que atinge o município começará a perder força de forma gradual a partir desta quinta-feira (15), devendo dar trégua definitiva no sábado (17), quando o sol volta a predominar com a chegada de uma massa de ar frio e seco ao Paraná.

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Represa do Schmidt fica perto de transbordar após volume de chuvas em Apucarana



De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a transição no tempo ocorre devido à passagem de uma frente fria pelo oceano. Entre quinta e sexta-feira (16), ainda há previsão de pancadas isoladas com aberturas de sol, registrando máximas de 26 °C e 24 °C e mínimas de 17 °C e 16 °C, respectivamente.

No entanto, a partir de sábado (17), o cenário muda completamente, garantindo dias ensolarados ao menos até terça-feira (20), antes de uma nova possibilidade de chuva no meio da próxima semana. A mudança na circulação dos ventos também trará um declínio acentuado nas temperaturas. No domingo (18), a mínima cai para 13 °C, com máxima de 22 °C. O dia mais frio do período está previsto para a segunda-feira (19), quando os termômetros devem registrar mínima de 11 °C nas primeiras horas do dia, esquentando até os 24 °C no período da tarde.

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Foto: Simepar Foto: Simepar

Apucarana acumulou 178 milímetros de precipitação até a última terça-feira (13), superando os 172,9 mm esperados para todo o mês de outubro, o que representa cerca de 103% da média histórica.



Com as fortes chuvas registradas no início da semana, subiu de 16 para 24 o número de estações meteorológicas do Simepar no estado que já atingiram ou ultrapassaram a média mensal, incluindo cidades como Toledo, Cianorte, Londrina e Maringá.

