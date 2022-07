“Qualquer ajuda é importante”, avaliam caminhoneiros e taxistas

Da Redação

epresentantes do setor ouvidos pela reportagem afirmam que “qualquer ajuda é importante”, mas cobram ainda a redução dos preços dos combustíveis

Caminhoneiros e taxistas de Apucarana e região estão comemorando o início do pagamento do benefício social destinado às duas categorias, anunciado pelo governo federal. O “Bem Caminhoneiro” e o “Bem Taxista” vão pagar seis parcelas de R$ 1 mil até dezembro. Representantes do setor ouvidos pela reportagem afirmam que “qualquer ajuda é importante”, mas cobram ainda a redução dos preços dos combustíveis.



Os auxílios serão pagos a todos os caminhoneiros autônomos cadastrados no sistema da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), do Ministério da Infraestrutura, até 31 de maio de 2022. As parcelas serão pagas por cadastro de pessoa física (CPF) e independem da quantidade de veículos cadastrados em nome do beneficiário. A estimativa é que mais de 800 mil caminhoneiros sejam atendidos.

Já os motoristas de táxi beneficiados são aqueles com permissões ou concessões (alvarás) com cadastro nas prefeituras ativos também até 31 de maio de 2022. Os municípios deverão prestar as informações à Caixa Econômica Federal (CEF).

Segundo o governo federal, o primeiro crédito para os caminhoneiros ocorrerá em 9 de agosto e será duplo: referente à parcela de julho e de agosto. Portanto, os beneficiários terão direito a R$ 2 mil neste mês. A segunda parcela será paga em 24 de setembro; a terceira em 22 de outubro; a quarta em 26 de novembro e, por fim, a última parcela em 17 de dezembro.

Já o primeiro pagamento para os taxistas deve ocorrer em 16 de agosto, também duplo, e depois nos meses seguintes em um calendário que ainda será anunciado. Os taxistas dos municípios que perderem o primeiro prazo de envio de informações – que é 31 de julho – poderão ser beneficiados em uma segunda etapa. O sistema será reaberto entre 5 e 15 de agosto, com a primeira parcela, também dupla, paga para esse grupo em 30 de agosto. O calendário restante será ainda divulgado.

Presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens de Londrina e Região, Carlos Roberto Dellarosa considera a ajuda "importante" para a categoria. Segundo ele, serão 872 mil caminhoneiros beneficiados em todo país, sendo 33 mil apenas na região Norte do Estado (incluindo Apucarana). “São R$ 6 mil até o final do ano. É uma ajuda que não pode ser desprezada. Multiplicados por 862 mil motoristas, são quase R$ 5,2 bilhões que o governo está investindo na categoria”, diz.

Dellarosa rebate as críticas de que o auxílio está sendo implantado agora às vésperas da eleição presidencial. “Toda a população vem recebendo algum tipo de ajuda”, diz. Por outro lado, o dirigente sindical afirma que o diesel alto pesa no bolso do caminhoneiro e não pode continuar nesses patamares. Ele também cobra a retomada da discussão no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a tabela de frete mínimo, que está parada.

Presidente do Sindicato dos Taxistas de Apucarana, Paulo Sérgio Pila afirma que “toda ajuda é bem-vinda”. Segundo ele, a categoria vem sofrendo com os preços altos da gasolina e também do etanol. “É um valor (R$ 6 mil até dezembro) que vem para ajudar a categoria, sem dúvida”, assinala, observando, porém, que é fundamental a redução dos valores dos combustíveis.

Segundo a Prefeitura de Apucarana, 38 taxistas têm alvarás ativos e, portanto, deverão receber o benefício na cidade. Apenas os titulares das concessões serão atendidos. Os funcionários ou motoristas que atuam por comissão devem ficar de fora.

