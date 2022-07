Qual o seu conceito de morar bem? Cidade Jardim chega à Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Qual o seu conceito de morar bem? Baseados nesta pergunta e, após uma série de pesquisas de mercado feitas com a população de Apucarana, o Grupo Paranatex e a Taboada Incorporadora, acabam de lançar o Residencial Cidade Jardim.



continua após publicidade .

O empreendimento, localizado na zona sul, em uma área privilegiada com acesso a área verde e próximo a uma rede de serviços, garante uma experiência de moradia que une qualidade de vida e segurança.



A cerimônia de lançamento do novo residencial, localizado na Rua Ubilar Guerra Lobo, 435 (antiga estrada municipal Biguaçu), nas proximidades do Bairro da Igrejinha, aconteceu nesta quarta-feira (27), no Cine Teatro Fênix, e reuniu os diretores das empresas envolvidas, autoridades, imprensa e corretores de imóveis. O estande de vendas de lotes está aberto a partir desta quinta-feira (28).

continua após publicidade .

O empreendimento, de acordo com Eros Felipe, o diretor-proprietário do Grupo Paranatex, foi planejado por muito tempo e em detalhes para suprir as expectativas dos apucaranenses. “Fizemos muitas pesquisas até chegar no padrão deste residencial. O condomínio não é de luxo, mas conta com toda infraestrutura e segurança e tudo que é necessário para se viver bem”, observa.

O empresário Felipe Alexandre Felipe Neto, diretor-proprietário do Grupo Paranatex, destaca que o empreendimento tem parceria com a Taboada Incorporada. “Há cerca de cinco anos procurávamos uma empresa com este Know How para construir um lugar bacana neste terreno com muito verde dentro da cidade. A partir daí também queríamos trazer um novo conceito de condomínio fechado e introduzir em Apucarana”, explica.

Com lotes menores, mas com uma área de lazer robusta criada de forma a atender vários perfis de moradores – dos mais tranquilos aos mais atléticos -, Felipe diz que um dos pontos fortes do Cidade Jardim é dar ênfase à segurança.

continua após publicidade .

“Teremos um local seguro, que foi um requisito muito citado pela população, mas com lazer, perto do centro, com condomínio de baixo custo, ciclovia, bosque, lugar para pets, sala de jogos, campo de futebol e de beach tênis, além de outros atrativos. Uma moradia diferenciada mesmo”, acrescenta.

Para Luiz Henrique Taboada, CEO da Taboada Incorporadora, o Residencial Cidade Jardim é um produto totalmente desenvolvido de acordo com as demandas da população de Apucarana.

“Tudo foi escolhido pelas pessoas através de pesquisa. Desde o tamanho do lote, até itens da área de lazer, com piscina aquecida, ciclovia, campo de futebol, beach tênis, churrasqueiras. O condomínio é um novo conceito de morar bem. Esse diferencial é o que vamos mostrar para o público a partir desta quinta (28), em nosso estande”, afirma.

continua após publicidade .

Taboada diz que o público alvo do novo empreendimento são famílias com renda mensal entre R$ 4 mil e R$ 7 mil, um público estimado em 4 mil famílias no município. “Esse público é nosso alvo. O investimento é de R$ 1 mil por mês. Não é altíssimo o padrão, mas contará com todos itens de alto padrão, porém, com um investimento acessível. Estamos muito animados com o retorno dos corretores de Apucarana”, complementa.

No Residencial Cidade Jardim serão comercializados lotes residenciais com tamanhos que variam de 200 m² a 400 m² para construção de casas. Os terrenos maiores estão localizados nas esquinas. Esses lotes serão vendidos a partir de R$ 166 mil e podem ser pagos em até 120 meses. “Quem estiver interessado pode ir conversar com nossa equipe no estande e ver a melhor forma de pagamento”, complementa Taboada.

continua após publicidade .

Presente no evento, o prefeito Junior da Femac comemorou mais essa conquista para o desenvolvimento de Apucarana. “Este é um produto imobiliário inovador e diferente para Apucarana. Agora, esse investimento do Grupo Paranatex, em parceria com a Taboada Incorporadora, mostra o vigor e vitalidade que Apucarana vive em sua economia. Uma alegria grande a geração de empregos e riqueza para nossa cidade”, observa.

Serviço

Residencial Cidade Jardim

Localização - Rua Ubilar Guerra Lobo, 435 (Antiga estrada municipal Biguaçu), nas proximidades do Bairro da Igrejinha.

Estande fica aberto de segunda a sexta, das 9 às 17 horas.

Assista ao vídeo: null - Vídeo por: tnonline





Siga o TNOnline no Google News