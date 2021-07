Qual o lugar mais bonito de Apucarana? Moradores opinam

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana promove um concurso de fotografia, para amadores e profissionais, com prêmios em dinheiro para os vencedores.

Serão premiadas as melhores imagens da cidade. No centro de Apucarana, as opiniões estão divididas sobre onde estaria o ponto mais bonito, que vai render o melhor registro.

Saiba como participar do concurso e veja a opinião dos apucaranenses. Algumas pessoas escolheram a Catedral Nossa Senhora de Lourdes como lugar mais bonito da cidade, outras, o Parque Jaboti. Assista:

Por, Cezar Neves