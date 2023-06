Qual é a previsão do tempo para este feriado de Corpus Christi?

Esta quinta-feira (8), dia em que é celebrado o feriado de Corpus Christi, será marcada pela estabilidade atmosférica nos municípios paranaenses, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Sendo assim, o sol deve predominar em praticamente todas as cidades do estado, inclusive na faixa litorânea.

O serviço meteorológico mostra que entre as regiões do centro-sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba as condições ainda são favoráveis para a formação de nevoeiros, principalmente entre a madrugada e amanhecer, períodos em que as temperaturas se encontram mais baixas.

Mas, como o sol aparece também nesses setores, o dia será de tempo firme e com temperaturas agradáveis.

O mesmo poderá ser observado em Apucarana, no norte do Paraná. Conforme o instituto, o sol surge no município por volta das 7h04 e deve predominar ao longo de toda quinta-feira. O pôr do sol está previsto para as 17h48.

Os termômetros devem registrar valores agradáveis na Cidade Alta. Durante a madrugada, a mínima obtida foi de 11ºC.

À tarde, os números se elevam e atingem seu ápice, chegando à casa dos 26ºC.

