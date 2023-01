Qual é a previsão do tempo desta terça-feira (17) para Apucarana?

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As temperaturas devem variar entre 21ºC e 27ºC

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que a instabilidade atmosférica continua elevada no Paraná nesta terça-feira (16). Em alguns setores há condições para chuvas ocasionais já pela manhã, mas na grande maioria das regiões paranaenses as instabilidades se desenvolvem a partir da tarde, situação típica desta época do ano.

continua após publicidade .

No norte do Estado, por exemplo, quase todos as cidades devem registrar chuva, e Apucarana é uma delas. O instituto meteorológico aponta que há 95% de probabilidade do fenômeno ocorrer na Cidade Alta e também há uma precipitação acumulada de 11.1 milímetros para o município.

É possível que o sol apareça em alguns períodos do dia, mesmo que entre nuvens. Esse fator influencia na elevação das temperaturas.

continua após publicidade .

Os valores previstos para Apucarana são 21ºC para mínima e 27ºC para máxima.





Siga o TNOnline no Google News