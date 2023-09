Quadrilha planejava roubos de caminhoneiros em Apucarana, diz delegado

Dois homens de 25 e 29 anos, presos nesta sexta-feira (22) em Apucarana (PR) em operação da Polícia Civil de Bauru (SP) e da 17ª Subdivisão Policial (SDP), faziam parte de uma quadrilha especializada em roubos de caminhoneiros e planejavam crimes na cidade. A informação foi divulgada pelo delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues.

Segundo ele, os dois suspeitos foram presos após cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Comarca de Bauru a pedido da Polícia Civil da cidade paulista.

O delegado explica que os policiais paulistas procuraram a delegacia de Apucarana após informações de que uma quadrilha especializada em roubo de caminhões estaria na cidade.

Uma operação conjunta foi montada e dois homens presos em residências no Jardim Veneza. Uma arma também foi apreendida.

“Pelo que foi repassado das investigações pela delegacia de Bauru é que esses indivíduos estariam vindo para Apucarana e que chegaram na quinta-feira com a finalidade de praticar esse crime de roubo”, explica Marcus Felipe.

Segundo ele, a quadrilha agia em São Paulo e também no Paraná. “Eles contratam caminhoneiros através do Fretebras, marcam o local na cidade onde estão e, quando o caminhoneiro chega no local, eles praticam o crime”, diz, citando que os motoristas são rendidos e levados para um cativeiro.

“Os bandidos dão sumiço nesse caminhão. Muitas vezes vão para fora do país, voltam carregados com outras coisas, com contrabando, às vezes com droga também. E enquanto esse caminhão está fazendo esse percurso, segundo as investigações da Polícia Civil de Bauru, o caminhoneiro fica em cativeiro até por três, quatro e até cinco dias. E, nesse período, eles ainda utilizam do dinheiro do caminhoneiro, do cartão de crédito dele”, acrescenta o delegado em Apucarana.

Segundo Marcus Felipe, a quadrilha planejava crimes na cidade. Ele não descarta a participação do bando em ocorrências do tipo registradas neste ano na cidade e região.

