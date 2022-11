Quadrilha invade sítio de Apucarana, rende moradores e mata animais

Da Redação

Ação ocorreu na madrugada desta quarta-feira (23), na região da Estrada da Juruba

O morador e o caseiro de um sítio localizado na região da Estrada da Juruba, em Apucarana, viveram momentos de terror na madrugada desta quarta-feira (23), após quatro bandidos violentos invadirem a propriedade rural

Conforme a vítima contou à Polícia Militar (PM), os ladrões amarraram os dois homens em um cômodo da casa, mataram duas novilhas e levaram pedaços dos animais, além de roubar um porco e outros materiais que ainda não foram registrados pelo dono do sítio até o momento.

De acordo com os policiais, as vítimas conseguiram se soltar e sair do cômodo da casa apenas na manhã desta quarta-feira e depois ligaram para a equipe da PM, que foi até o local. Até o momento ninguém foi localizado, assim como os equipamentos levados da propriedade. O dono do sítio informou à PM que irá analisar o local e ver se mais materiais foram roubados pela quadrilha.

