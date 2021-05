Quadrilha é presa após furtar 50 litros de óleo de empresa

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Após denúncia via 190, a Polícia Militar de Apucarana se deslocou nesta segunda-feira (10), até o Jardim Ponta Grossa, onde o solicitante informou que homens estavam furtando óleo usado de seu estabelecimento.



No local, a equipe constatou que os homens, de 18, 21, 21 e 27 anos, já haviam enchido um galão de 50 litros de óleo. Ainda de acordo com a PM, dentro do veículo que eles utilizavam haviam outros 2 galões cheios e mais alguns recipientes vazios.

Segundo o solicitante, há cerca de 10 dias, já havia sido furtada certa quantidade de óleo no mesmo local e que a substância é vendida por R$2/litro, sendo que havia cerca de 200 litros armazenados nos tonéis nesta segunda (10).

Ao conversar com os suspeitos, eles disseram à PM que teriam pego 50 litros do material por pensar que estava abandonado na calçada. Porém, negaram que teriam furtado o líquido em data anterior.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram presos e encaminhados até a 17ª SDP para as providências cabíveis. O veículo utilizado pelos homens constava pendências administrativas e foi levado ao pátio do Detran.