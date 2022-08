Quadrilha armada invade sítio no Pirapó e pratica assalto

Da Redação

Segundo relato das vítimas, dois assaltantes estavam armados

Quatro homens, dois deles armados, invadiram uma propriedade rural na noite de sexta-feira (19), no Distrito do Pirapó, em Apucarana, próximo a fazenda Ubatuba. Do local foram levados objetos da casa e um veículo.

As vítimas contaram a Polícia Militar (PM) que por volta das 19 horas, os homens deram voz de assalto e amarraram todos os moradores da residências. Depois, fugiram levando objetos da casa e um Fiat Strada.

A PM foi acionada e realizou buscas na região, porém até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

Informações preliminares obtidas na manhã deste sábado (20), apontam que o veículo foi carbonizado pelos bandidos na Estrada da Olária, em Apucarana. O Fiar Strada foi guinchado até o pátio da 17ª Subdivisão Policial (SDP).

OUTRO ASSALTO

Um idoso, de 80 anos, foi vítima de assalto durante a manhã desta sexta-feira (19), em Apucarana. O crime aconteceu na residência da vítima, localizada na Rua Doutor Nagib Daher, no centro da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima disse que durante a madrugada dois homens, supostamente armados, invadiram sua residência e deram voz de assalto.

A dupla levou uma televisão, celular e uma quantia em dinheiro não informada pela PM. A vítima disse ainda que demorou para acionar a polícia porque ficou com medo de os assaltantes retornarem.

Buscas foram realizadas nas redondezas, no entanto, até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

