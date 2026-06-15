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SOLIDARIEDADE NO ESPORTE

Quadrangular de vôlei arrecada roupas de inverno para instituição de Apucarana

Participaram da competição as equipes Vênus, TDM, Pátio Sul e Calangos, em uma tarde marcada por disputas amistosas e espírito de equipe

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 12:25:50 Editado em 15.06.2026, 12:25:41
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Quadrangular de vôlei arrecada roupas de inverno para instituição de Apucarana
Autor Foto: Divulgação

O 1º Quadrangular de Vôlei do Vênus foi realizado no último sábado (13), no Estação Cidadania, em Apucarana, reunindo esporte, integração e solidariedade.

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Participaram da competição as equipes Vênus, TDM, Pátio Sul e Calangos, em uma tarde marcada por disputas amistosas e espírito de equipe.

Além dos jogos, o evento promoveu uma campanha solidária para arrecadação de roupas e itens de inverno. Todo o material arrecadado foi entregue nesta semana à Casa de Misericórdia, que presta assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Quadrangular de vôlei arrecada roupas de inverno para instituição de Apucarana
AutorFoto: Divulgação

Segundo os organizadores, a iniciativa teve como objetivo unir a prática esportiva à solidariedade, incentivando a comunidade a colaborar com quem mais precisa durante o período de baixas temperaturas.

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A expectativa é que novas edições do quadrangular sejam realizadas nos próximos anos, fortalecendo tanto o voleibol local quanto as ações sociais desenvolvidas na cidade.

Quadrangular de vôlei arrecada roupas de inverno para instituição de Apucarana
AutorFoto: Divulgação


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