PT vai disputar prefeitura de Apucarana, diz Gleisi Hoffmann; assista

O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) realizou na noite desta sexta-feira (17), em Apucarana, a denominada plenária regional para discutir a conjuntura política da região e definir estratégias de organização partidária visando as eleições municipais do ano que vem. Assista a entrevista abaixo.

O encontro, ocorrido na Associação Filantrópica Ferra Mula, teve a presença da presidente nacional do partido, deputada federal Gleisi Hoffmann, do presidente da legenda no Paraná, deputado estadual Arilson Chiorato, da presidente do diretório municipal, Marli de Castro, e lideranças políticas locais e regionais do PT e de outros partidos de trinta municípios da região.

Durante o encontro, a professora Jane Reis, esposa do deputado Chiorato, foi apresentada como pré-candidata a prefeita da federação que reúne o PT e outros partidos, com aval da deputada Gleisi Hoffmann. “Estou disposta a entrar na disputa e coloquei meu nome também à disposição dos partidos e da federação”, afirmou a professora. Da mesma forma foram apresentados os pré-candidatos a vereador de Apucarana.

A deputada Gleisi Hoffmann afirmou que o PT está negociando alianças em todo o Brasil com partidos que estão ou queiram estar afinados com o governo Lula, assim como, dependendo da conjuntura política de cada município, o PT poderá apoiar candidato de outro partido. “Este é um período de construção não somente para o PT, mas também para nossa federação que reúne PT, PV, PCdoB e para partidos da frente que, no Paraná, reúne oito legendas”, explicou.

Gleisi assinala que em nível de Brasil o PT pretende eleger o máximo possível de prefeitos, que hoje são em torno de 200. Ela assinala que a situação política no passado era diferente, com o partido e o Lula sendo perseguidos. “Hoje estamos vivendo um outro momento, com o Lula eleito presidente da República novamente. Claro que queremos aumentar nossos prefeitos, mas também temos a preocupação de fazer alianças, podendo apoiar partidos que nos apoiaram, principalmente na eleição do presidente Lula”, afirmou.

Segundo Arilson Chiorato, o PT está realizando plenárias regionais em todo o Estado, sendo esta de Apucarana a quarta. O partido está conversando em todo o Paraná com PV, PCdoB, PSDB, PSOL, PDT e Rede. “Estamos na construção de um time que defenda a base do presidente Lula e vamos ter candidaturas robustas e viáveis na próxima eleição”, garantiu o deputado.

Conforme assinala, a projeção do PT no Paraná é saltar de 135 vereadores para no mínimo 250 e atingir a marca de 25 prefeituras.

