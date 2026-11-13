PT-PR aciona Ministério Público contra diretora do Procon de Apucarana

O Partido dos Trabalhadores do Paraná (PT-PR) protocolou uma Notícia de Fato no Ministério Público do Paraná (MPPR) para investigar a diretora do Procon de Apucarana, Silvana Verona, por suposto uso político do cargo e da estrutura do órgão. A representação, movida pelo presidente estadual da sigla, Arilson Chiorato, aponta que a gestora teria utilizado a comunicação institucional da autarquia de defesa do consumidor para promoção político-partidária e para proferir ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Na denúncia, a liderança partidária argumenta que a máquina pública e suas instituições não podem ser instrumentalizadas para beneficiar candidaturas ou propagar posicionamentos pessoais. O texto da representação destaca que o Procon tem como missão exclusiva a defesa dos direitos do consumidor, exigindo de seus gestores uma atuação pautada pela impessoalidade, independentemente de convicções políticas e ideológicas.

“Ninguém está questionando o direito de ter opiniões ou posições partidárias, mas elas não podem se confundir com o exercício de uma função pública. O que queremos é que o Ministério Público apure os fatos e verifique se houve uso da estrutura pública para fins políticos. Os princípios da administração pública precisam ser respeitados”, destaca Chiorato.

OUTRO LADO

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Em resposta ao TNOnline, Silvana Verona rebateu as acusações e informou que foram ajuizadas duas ações, sendo uma delas fruto de denúncia anônima que já está arquivada por falta de provas. A diretora classificou o episódio como uma retaliação motivada por seu posicionamento político, que é "público e notório", mas exercido de forma independente. "Vincular algo ao meu cargo é extremamente desonesto. Trata-se de uma perseguição pelo meu posicionamento político", afirmou a gestora, ressaltando seu repúdio à tentativa de misturar sua vida pessoal com a do órgão público.

A diretora enfatizou ainda que sua conduta fora do ambiente de trabalho é de caráter particular e que a gestão do Procon municipal segue entregando bons resultados à população. "O que eu faço fora daqui não cabe ao julgamento de ninguém, o trabalho está feito com excelência, basta pegar a avaliação do Procon. Desde que assumi o cargo só recebe avaliação positiva, estou bem tranquila em relação a isso e aos meus posicionamentos", concluiu Silvana.





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