PSTC vence o Apucarana Sports por 2 a 0 neste sábado

Da Redação

O PSTC venceu o Apucarana Sports por 2 a 0 na abertura do Paranaense da Divisão de Acesso nesse sábado (29/04), no Estádio Álvaro Alves em Alvorada do Sul. Os gols foram marcados por Vanderlei e Gabriel Justino no primeiro tempo.

Na etapa complementar, o goleiro Matheus, do PSTC, defendeu um pênalti, cobrado pelo meia Sato.

No próximo domingo (07/05), às 15h30, em União da Vitória, o, Apucarana encara o Iguaçu e em Campo Largo, o PSTC joga contra o Araucária.

Também nesse sábado (29), na Vila Capanema, em Curitiba, o Andraus derrotou o Grêmio Maringá por 2 a 0. (Fotos: Regis Martins - Web Nova Apucarana)

