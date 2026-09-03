PSS’s da Prefeitura de Apucarana atraem 1.534 candidatos para 48 vagas

A Prefeitura de Apucarana divulgou nesta quinta-feira (03/09) a homologação preliminar das inscrições dos Processos Seletivos Simplificados (PSS’s) destinados à contratação por tempo determinado de profissionais para a administração direta e para as autarquias municipais de Saúde (AMS) e de Educação (AME). Ao todo, 1.534 candidatos estão preliminarmente habilitados a participar dos processos seletivos que visam a contratação temporária de 48 profissionais para reforçar o atendimento à população.

-LEIA MAIS: Substituição de lâmpadas por LED chega a 12 regiões de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As oportunidades são destinadas a candidatos com formação de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 2.600,40 a R$ 11.957,61. A maior procura foi registrada no PSS da Prefeitura, que recebeu 923 inscrições para 10 cargos. Na sequência aparecem o PSS da AME, com 388 candidatos para quatro cargos, e o PSS da AMS, com 223 inscritos também para quatro cargos. Entre todas as oportunidades ofertadas, a maior procura foi pela função de professor da rede municipal de Educação, com 292 candidatos inscritos, seguido pela função de educador social, com 165 inscritos; administrador, com 140; psicólogo, com 131; e enfermeiro, com 125 candidatos.

O prefeito Rodolfo Mota reforça para os candidatos a importância de acompanhar os editais e as publicações oficiais. “Cada etapa tem seu prazo, e é fundamental ficar atento para não perder nenhuma oportunidade de seguir na seleção”, diz o prefeito, pontuando que os profissionais que serão contratados pelos PSS’s vão chegar para atender demandas imediatas da Prefeitura e das autarquias, ajudando as equipes de servidores efetivos e comissionados, atendendo a necessidade temporária excepcional de interesse público.

O secretário municipal da Fazenda, professor Rogério Ribeiro, observa que a homologação preliminar das inscrições publicada contempla candidatos da ampla concorrência, das cotas para Pessoas Pretas ou Pardas e das cotas para Pessoas com Deficiência (PcD), e pode ser consultada nos sites da Prefeitura de Apucarana e da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), responsável pela organização dos PSS’s. “Os candidatos que tiveram suas inscrições indeferidas poderão apresentar recurso até esta sexta-feira (04/09), por meio da área do candidato no site da instituição responsável pelo processo seletivo. A divulgação das respostas aos recursos e a publicação da homologação definitiva das inscrições estão previstas para 8 de setembro”, informa o secretário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rogério Ribeiro salienta que pela primeira vez o Processo Seletivo Simplificado contempla os cargos de administrador e economista na estrutura da Prefeitura de Apucarana. Segundo ele, a iniciativa faz parte da preparação do município para as mudanças trazidas pela reforma tributária e para o fortalecimento da gestão pública. “A reforma tributária vai exigir uma nova dinâmica da administração pública. A criação das vagas de administrador e economista representa um grande avanço. Esses profissionais terão papel importante no planejamento, na gestão dos recursos públicos e na adaptação do município às novas exigências da legislação, contribuindo para uma administração cada vez mais eficiente”, explicou.

Entre as funções com maior concorrência na prefeitura, o cargo de psicólogo lidera o ranking, com 131 candidatos para uma vaga, seguido por arquiteto, com 108 candidatos por vaga, e engenheiro civil, com 95. Entre os cargos que oferecem duas vagas, destaque para educador social, que recebeu 165 inscrições, resultando em 82,5 candidatos por vaga, e administrador, com 70 candidatos por vaga. Na Saúde, enfermeiro teve a maior procura, com 125 inscritos para três vagas, uma média de 41,7 candidatos por vaga. Na Educação, o destaque foi professor de Ensino Fundamental, com 292 candidatos para 10 vagas, ou 29,2 candidatos por vaga.

Processo de seleção – A seleção entre os candidatos homologados será composta por prova objetiva (1ª etapa) para todos os cargos e avaliação de títulos (2ª etapa) para os cargos de nível superior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As provas objetivas serão aplicadas no dia 13 de setembro. No período da manhã, realizarão a avaliação os candidatos aos cargos da administração direta e da Autarquia Municipal de Saúde. No período da tarde, será a vez dos candidatos aos cargos de professores da Autarquia Municipal de Educação. Uma vez convocado, o candidato aprovado deverá submeter-se à avaliação médica e psicológica, de caráter eliminatório, como fim de verificar sua capacidade física e mental para a função pública.

PSS da Autarquia Municipal de Educação (AME)

Cargo Vagas Inscritos Candidatos por vaga Professor de Ensino Fundamental 10 292 29,2 Professor de Educação Física 5 47 9,4 Professor de Inglês 5 26 5,2 Professor de Espanhol 5 23 4,6 Total 25 388 15,5

PSS da Prefeitura de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cargo Vagas Inscritos Candidatos por vaga Educador Social 2 165 82,5 Administrador 2 140 70,0 Psicólogo 1 131 131,0 Arquiteto 1 108 108,0 Engenheiro Civil 1 95 95,0 Veterinário 1 79 79,0 Assistente Social 1 72 72,0 Engenheiro Agrônomo 1 52 52,0 Nutricionista 1 47 47,0 Economista 2 34 17,0 Total 13 923 71,0

PSS da Autarquia Municipal de Saúde (AMS)

Cargo Vagas Inscritos Candidatos por vaga Enfermeiro 3 125 41,7 Técnico de Enfermagem 5 91 18,2 Terapeuta Ocupacional 1 5 5,0 Fonoaudiólogo 1 2 2,0 Total 10 223 22,3



