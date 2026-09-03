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PSS’s da Prefeitura de Apucarana atraem 1.534 candidatos para 48 vagas

As oportunidades são destinadas a candidatos com formação de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 2.600,40 a R$ 11.957,61

Escrito por Da Redação
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PSS’s da Prefeitura de Apucarana atraem 1.534 candidatos para 48 vagas
Autor Na Educação, o destaque foi professor de Ensino Fundamental, com 292 candidatos para 10 vagas - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Apucarana divulgou nesta quinta-feira (03/09) a homologação preliminar das inscrições dos Processos Seletivos Simplificados (PSS’s) destinados à contratação por tempo determinado de profissionais para a administração direta e para as autarquias municipais de Saúde (AMS) e de Educação (AME). Ao todo, 1.534 candidatos estão preliminarmente habilitados a participar dos processos seletivos que visam a contratação temporária de 48 profissionais para reforçar o atendimento à população.

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As oportunidades são destinadas a candidatos com formação de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 2.600,40 a R$ 11.957,61. A maior procura foi registrada no PSS da Prefeitura, que recebeu 923 inscrições para 10 cargos. Na sequência aparecem o PSS da AME, com 388 candidatos para quatro cargos, e o PSS da AMS, com 223 inscritos também para quatro cargos. Entre todas as oportunidades ofertadas, a maior procura foi pela função de professor da rede municipal de Educação, com 292 candidatos inscritos, seguido pela função de educador social, com 165 inscritos; administrador, com 140; psicólogo, com 131; e enfermeiro, com 125 candidatos.

O prefeito Rodolfo Mota reforça para os candidatos a importância de acompanhar os editais e as publicações oficiais. “Cada etapa tem seu prazo, e é fundamental ficar atento para não perder nenhuma oportunidade de seguir na seleção”, diz o prefeito, pontuando que os profissionais que serão contratados pelos PSS’s vão chegar para atender demandas imediatas da Prefeitura e das autarquias, ajudando as equipes de servidores efetivos e comissionados, atendendo a necessidade temporária excepcional de interesse público.

O secretário municipal da Fazenda, professor Rogério Ribeiro, observa que a homologação preliminar das inscrições publicada contempla candidatos da ampla concorrência, das cotas para Pessoas Pretas ou Pardas e das cotas para Pessoas com Deficiência (PcD), e pode ser consultada nos sites da Prefeitura de Apucarana e da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), responsável pela organização dos PSS’s. “Os candidatos que tiveram suas inscrições indeferidas poderão apresentar recurso até esta sexta-feira (04/09), por meio da área do candidato no site da instituição responsável pelo processo seletivo. A divulgação das respostas aos recursos e a publicação da homologação definitiva das inscrições estão previstas para 8 de setembro”, informa o secretário.

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Rogério Ribeiro salienta que pela primeira vez o Processo Seletivo Simplificado contempla os cargos de administrador e economista na estrutura da Prefeitura de Apucarana. Segundo ele, a iniciativa faz parte da preparação do município para as mudanças trazidas pela reforma tributária e para o fortalecimento da gestão pública. “A reforma tributária vai exigir uma nova dinâmica da administração pública. A criação das vagas de administrador e economista representa um grande avanço. Esses profissionais terão papel importante no planejamento, na gestão dos recursos públicos e na adaptação do município às novas exigências da legislação, contribuindo para uma administração cada vez mais eficiente”, explicou.

Entre as funções com maior concorrência na prefeitura, o cargo de psicólogo lidera o ranking, com 131 candidatos para uma vaga, seguido por arquiteto, com 108 candidatos por vaga, e engenheiro civil, com 95. Entre os cargos que oferecem duas vagas, destaque para educador social, que recebeu 165 inscrições, resultando em 82,5 candidatos por vaga, e administrador, com 70 candidatos por vaga. Na Saúde, enfermeiro teve a maior procura, com 125 inscritos para três vagas, uma média de 41,7 candidatos por vaga. Na Educação, o destaque foi professor de Ensino Fundamental, com 292 candidatos para 10 vagas, ou 29,2 candidatos por vaga.

Processo de seleção – A seleção entre os candidatos homologados será composta por prova objetiva (1ª etapa) para todos os cargos e avaliação de títulos (2ª etapa) para os cargos de nível superior.

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As provas objetivas serão aplicadas no dia 13 de setembro. No período da manhã, realizarão a avaliação os candidatos aos cargos da administração direta e da Autarquia Municipal de Saúde. No período da tarde, será a vez dos candidatos aos cargos de professores da Autarquia Municipal de Educação. Uma vez convocado, o candidato aprovado deverá submeter-se à avaliação médica e psicológica, de caráter eliminatório, como fim de verificar sua capacidade física e mental para a função pública.

PSS da Autarquia Municipal de Educação (AME)

CargoVagasInscritosCandidatos por vaga
Professor de Ensino Fundamental1029229,2
Professor de Educação Física5479,4
Professor de Inglês5265,2
Professor de Espanhol5234,6
Total2538815,5

PSS da Prefeitura de Apucarana

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CargoVagasInscritosCandidatos por vaga
Educador Social216582,5
Administrador214070,0
Psicólogo1131131,0
Arquiteto1108108,0
Engenheiro Civil19595,0
Veterinário17979,0
Assistente Social17272,0
Engenheiro Agrônomo15252,0
Nutricionista14747,0
Economista23417,0
Total1392371,0

PSS da Autarquia Municipal de Saúde (AMS)

CargoVagasInscritosCandidatos por vaga
Enfermeiro312541,7
Técnico de Enfermagem59118,2
Terapeuta Ocupacional155,0
Fonoaudiólogo122,0
Total1022322,3


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