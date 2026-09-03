PSS’s da Prefeitura de Apucarana atraem 1.534 candidatos para 48 vagas
As oportunidades são destinadas a candidatos com formação de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 2.600,40 a R$ 11.957,61
A Prefeitura de Apucarana divulgou nesta quinta-feira (03/09) a homologação preliminar das inscrições dos Processos Seletivos Simplificados (PSS’s) destinados à contratação por tempo determinado de profissionais para a administração direta e para as autarquias municipais de Saúde (AMS) e de Educação (AME). Ao todo, 1.534 candidatos estão preliminarmente habilitados a participar dos processos seletivos que visam a contratação temporária de 48 profissionais para reforçar o atendimento à população.
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As oportunidades são destinadas a candidatos com formação de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 2.600,40 a R$ 11.957,61. A maior procura foi registrada no PSS da Prefeitura, que recebeu 923 inscrições para 10 cargos. Na sequência aparecem o PSS da AME, com 388 candidatos para quatro cargos, e o PSS da AMS, com 223 inscritos também para quatro cargos. Entre todas as oportunidades ofertadas, a maior procura foi pela função de professor da rede municipal de Educação, com 292 candidatos inscritos, seguido pela função de educador social, com 165 inscritos; administrador, com 140; psicólogo, com 131; e enfermeiro, com 125 candidatos.
O prefeito Rodolfo Mota reforça para os candidatos a importância de acompanhar os editais e as publicações oficiais. “Cada etapa tem seu prazo, e é fundamental ficar atento para não perder nenhuma oportunidade de seguir na seleção”, diz o prefeito, pontuando que os profissionais que serão contratados pelos PSS’s vão chegar para atender demandas imediatas da Prefeitura e das autarquias, ajudando as equipes de servidores efetivos e comissionados, atendendo a necessidade temporária excepcional de interesse público.
O secretário municipal da Fazenda, professor Rogério Ribeiro, observa que a homologação preliminar das inscrições publicada contempla candidatos da ampla concorrência, das cotas para Pessoas Pretas ou Pardas e das cotas para Pessoas com Deficiência (PcD), e pode ser consultada nos sites da Prefeitura de Apucarana e da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), responsável pela organização dos PSS’s. “Os candidatos que tiveram suas inscrições indeferidas poderão apresentar recurso até esta sexta-feira (04/09), por meio da área do candidato no site da instituição responsável pelo processo seletivo. A divulgação das respostas aos recursos e a publicação da homologação definitiva das inscrições estão previstas para 8 de setembro”, informa o secretário.
Rogério Ribeiro salienta que pela primeira vez o Processo Seletivo Simplificado contempla os cargos de administrador e economista na estrutura da Prefeitura de Apucarana. Segundo ele, a iniciativa faz parte da preparação do município para as mudanças trazidas pela reforma tributária e para o fortalecimento da gestão pública. “A reforma tributária vai exigir uma nova dinâmica da administração pública. A criação das vagas de administrador e economista representa um grande avanço. Esses profissionais terão papel importante no planejamento, na gestão dos recursos públicos e na adaptação do município às novas exigências da legislação, contribuindo para uma administração cada vez mais eficiente”, explicou.
Entre as funções com maior concorrência na prefeitura, o cargo de psicólogo lidera o ranking, com 131 candidatos para uma vaga, seguido por arquiteto, com 108 candidatos por vaga, e engenheiro civil, com 95. Entre os cargos que oferecem duas vagas, destaque para educador social, que recebeu 165 inscrições, resultando em 82,5 candidatos por vaga, e administrador, com 70 candidatos por vaga. Na Saúde, enfermeiro teve a maior procura, com 125 inscritos para três vagas, uma média de 41,7 candidatos por vaga. Na Educação, o destaque foi professor de Ensino Fundamental, com 292 candidatos para 10 vagas, ou 29,2 candidatos por vaga.
Processo de seleção – A seleção entre os candidatos homologados será composta por prova objetiva (1ª etapa) para todos os cargos e avaliação de títulos (2ª etapa) para os cargos de nível superior.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 13 de setembro. No período da manhã, realizarão a avaliação os candidatos aos cargos da administração direta e da Autarquia Municipal de Saúde. No período da tarde, será a vez dos candidatos aos cargos de professores da Autarquia Municipal de Educação. Uma vez convocado, o candidato aprovado deverá submeter-se à avaliação médica e psicológica, de caráter eliminatório, como fim de verificar sua capacidade física e mental para a função pública.
PSS da Autarquia Municipal de Educação (AME)
|Cargo
|Vagas
|Inscritos
|Candidatos por vaga
|Professor de Ensino Fundamental
|10
|292
|29,2
|Professor de Educação Física
|5
|47
|9,4
|Professor de Inglês
|5
|26
|5,2
|Professor de Espanhol
|5
|23
|4,6
|Total
|25
|388
|15,5
PSS da Prefeitura de Apucarana
|Cargo
|Vagas
|Inscritos
|Candidatos por vaga
|Educador Social
|2
|165
|82,5
|Administrador
|2
|140
|70,0
|Psicólogo
|1
|131
|131,0
|Arquiteto
|1
|108
|108,0
|Engenheiro Civil
|1
|95
|95,0
|Veterinário
|1
|79
|79,0
|Assistente Social
|1
|72
|72,0
|Engenheiro Agrônomo
|1
|52
|52,0
|Nutricionista
|1
|47
|47,0
|Economista
|2
|34
|17,0
|Total
|13
|923
|71,0
PSS da Autarquia Municipal de Saúde (AMS)
|Cargo
|Vagas
|Inscritos
|Candidatos por vaga
|Enfermeiro
|3
|125
|41,7
|Técnico de Enfermagem
|5
|91
|18,2
|Terapeuta Ocupacional
|1
|5
|5,0
|Fonoaudiólogo
|1
|2
|2,0
|Total
|10
|223
|22,3