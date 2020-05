Psicólogas do Hospital da Providência repassam dicas de saúde mental

A pandemia do novo coronavírus, Covid-19, pode gerar ansiedade e medo em muitos neste período e, para manter a saúde mental, as psicólogas do Hospital da Providência, Lilian Peres e Thalyta Camolezi repassam algumas dicas.

Filtre as informações

Neste momento recebemos muitas informações e é necessário verificar se são fontes seguras para entender melhor o período que estamos vivendo. “Também devemos nos informar somente sobre o necessário, como por exemplo, as ações que os órgãos de saúde estão fazendo para combater esse vírus e como está a recuperação daqueles que tiveram o coronavírus”, explica Lilian.

Faça boas escolhas ao escolher o que assistir

Outra dica que é bastante importante é avaliar o conteúdo de vídeos, filmes ou séries durante o período em casa. “Evitem conteúdos que assustam, geram medo, angústia, procure sempre conteúdos que tragam mais alegria e sensação de bem-estar”, diz Lilian.

Faça atividades que promovam seu bem-estar e equilíbrio

De acordo com Talyta é normal que venham sentimentos negativos, que geram angústia e apreensão durante este período que estamos passando. “Pode soar como clichê, mas o exercício de buscar de perceber o lado bom de cada situação, pode ajudar a evitar pensamentos negativos num momento como este. Pense em tudo que pode aprender com isso. Mas caso esteja ainda se sentindo sobrecarregado, ansioso, deprimido ou pensando em fazer algo de ruim, procure ajuda profissional”, afirma.

A psicóloga ainda cita algumas formas para promover o bem-estar:

Ouça sua playlist favorita;

Leia livros;

Organize a casa;

Crie uma rotina de autocuidado. E quando estiver indisposto respeite seu tempo.

Reserve um tempo do dia para interagir positivamente com as pessoas que ama, se estiverem longe ligue, mande mensagem ou faça videochamada;

Ensine algo para seus filhos;

Faça uma receita com as pessoas que moram com você;

Converse sobre planos futuros;

Compartilhe seus sentimentos;

Tenha cuidado com seu corpo;

Respire fundo;

Alongue-se;

Medite;

Beba água;

Tenha uma alimentação saudável e consciente;

Durma em horários regulados;

Evite o uso de álcool e não use drogas.

Dicas aos profissionais de saúde

Para os profissionais da saúde que estão a frente do combate ao coronavírus é importante respeitar as rotinas de trabalho, ter horário de descanso no almoço e evitar falar dos casos que foram atendidos. “Procure falar sobre outros assuntos, como conversar sobre sua rotina em casa, para aliviar um pouco a tensão e stress relacionado à pandemia”, avalia Lilian.

De acordo com a psicóloga, é de extrema importância a colaboração e trabalho em equipe. ”Devemos ser solidários uns com os outros, conversar sobre os sentimentos, as vezes o que estamos sentindo é o mesmo que o nosso colega e juntos podemos encontrar uma solução para enfrentar essa situação”, finaliza.