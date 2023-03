PSE realiza campanha de prevenção do câncer de colo do útero

Da Redação

A programação da campanha foi definida em reunião nesta quinta-feira (9)

O Programa Saúde na Escola (PSE), da Prefeitura de Apucarana, vai promover neste mês, no Colégio Estadual Cívico-Militar Padre José Canale, a Campanha “Março Lilás” de conscientização e enfrentamento ao câncer de colo do útero. A saúde da mulher é o foco da iniciativa que visa reforçar o alerta sobre os sintomas iniciais da doença e as principais formas de prevenção.

A programação da campanha foi definida em reunião nesta quinta-feira (9) com a participação da enfermeira Karina Aline Ferreira, da Unidade Básica de Saúde Maria do Café; da residente multiprofissional Ana Paula Machado Lourenço (enfermeira obstetra); do diretor do Colégio Canale, Robson Antonio Desidera; e do coordenador do PSE, Paulo Ourives.

“É importante que as mulheres conheçam os fatores de risco e adotem estilos de vida saudáveis, como não fumar e ter uma alimentação saudável. A vacinação contra HPV também pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver câncer do colo do útero”, informa Paulo Ourives.

“Toda essa informação será repassada aos alunos de forma descontraída e participativa pelas profissionais da Autarquia de Saúde ofertando também atendimento e assistência para a prevenção da doença”, acrescenta Ourives.

