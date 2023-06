PSE realiza ação "Saúde Sexual e Reprodutiva" em colégios estaduais

Siga o TNOnline no Google News

O Programa Saúde na Escola (PSE), da Prefeitura de Apucarana, realizou nesta semana a ação sobre o tema “Saúde Sexual e Reprodutiva”, voltada aos alunos do Curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Nilo Cairo. A enfermeira Valentina Leal conduziu uma roda de conversa com os estudantes.

A ação “Saúde Sexual e Reprodutiva” será levada aos 18 colégios estaduais de Apucarana ao longo do ano letivo.

A educação sexual nas escolas é um componente importante da educação preventiva para a saúde. Visa fornecer aos alunos informações sobre sexualidade, relacionamentos saudáveis, prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), contracepção, consentimento e outros assuntos relacionados.

