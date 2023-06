PSE ministra “Primeiros Socorros” a alunos do Nilo Cairo

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Prefeitura de Apucarana, por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), da Autarquia Municipal de Saúde, ministrou um treinamento de “Primeiros Socorros – Engasgamento Infantil” no Colégio Estadual Nilo Cairo. O público alvo foi alunos do Curso Formação de Docentes que atuam como estagiários em Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

continua após publicidade

O treinamento foi ministrado pelo socorrista do SAMU, Adriano Aparecido Soares. “As ações de primeiros socorros se enquadram na estratégia de ‘Promoção da Cultura de Paz, Cidadania e Direitos Humanos’, que é uma das dez atividades preconizadas pelo PSE”, informa o coordenador do PSE, Paulo Ourives.

- LEIA MAIS: Aprovados pelo Mais Médicos vão passar por acolhimento no Paraná

continua após publicidade

De acordo com Ourives, a promoção da “cultura de paz e cidadania” envolve diversas medidas para garantir um ambiente escolar seguro e saudável, incluindo a prevenção de acidentes e o atendimento adequado em casos de emergência. “Os primeiros socorros são uma parte essencial dessa abordagem, pois capacitam os profissionais da educação e outros membros da comunidade escolar a agirem de forma rápida e eficaz diante de situações de emergência”, afirma Ourives.

Siga o TNOnline no Google News