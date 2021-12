Da Redação

Proximidade do Ano Novo impulsiona venda de fogos

A procura por fogos de artifício superou as expectativas no Natal, e segundo o setor especializado, a projeção é um crescimento de até 40% nas vendas com a proximidade do Ano Novo. “Parece que o pessoal quer festejar mais, comemorar, quem vem aqui, vem animado. No ano passado a pandemia estava mais forte no final do ano, e agora as pessoas estão mais animadas”, disse o empresário de uma empresa do ramo Edgar Gomes.

De acordo com Gomes, a procura maior é pelos fogos coloridos. “O céu em Apucarana e nas cidades da região vai ficar muito colorido, a maioria das pessoas estão procurando por eles, que não tem aquele ruído tão forte, como os tradicionais rojões. Essa celebração acontece uma vez por ano e Apucarana ficará bem colorida”, enfatiza.

O empresário apucaranense Luiz Adriano Hoffmann, de 41 anos, é um dos moradores da cidade que está animado para a virada de ano e, pela primeira vez, comprou fogos de artifício para soltar com a família. “Vamos para um sítio de um parente e resolvi, pela primeira vez, comprar fogos e comemorar, tentar passar a virada de ano mais alegre, para ver se assim o ano começou melhor. Comprei alguns fogos coloridos e vamos celebrar a chegada de 2022 com fogos e família unida”, explica.

Cuidado com os pets

Tradicionalmente nessa época, muitos animais fogem e se assustam com o barulho dos fogos, por isso o Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa), de Apucarana, alerta e repassa algumas dicas para você proteger seu cão e gato.

Conforme Luan Guapuruvu, chefe do Cemsa, o mais importante é que o tutor tenha em mente que o animal tem medo dos fogos pois ouvem mais alto que nós. “Então a dica número um é, mantenha o cão em um abrigo, não amarrado, por existe o risco dele se enforcar ao tentar fugir por causa do barulho. O ideal é colocar o animal em um quarto, deixar o cão dentro do imóvel, porque o cão vai tentar fugir por causa do susto”.

Outra orientação é proteger a audição do cachorro usando tampões de algodão. “Além do tampão de algodão, existe a dica da tala, envolver o animal em um tecido, na internet existem vários exemplos, em nossas páginas nas redes sociais o pessoal também encontra como fazer a tala, a Soprap também ensina como fazer”

O centro vai atender normalmente na sexta-feira (31), último dia do ano. “Vamos trabalhar 12 horas, das 8h às 20h, e vamos ter plantão. Nesse período nosso trabalho aumenta e muito, pois muitos cães e gatos fogem das casas.

ASSISTA A ENTREVISTA PARA MAIS DICAS.

Proximidade do Ano Novo impulsiona venda de fogos - Vídeo por: Reprodução