Próxima semana será de frio intenso nas cidades da região

A próxima semana será gelada em todo o Paraná. Uma massa de ar polar chega ao Estado nesta segunda-feira (16), derrubando as temperaturas. O frio vai atingir grande parte do país e, segundo institutos de meteorologia, deve alcançar também estados do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Há previsão, inclusive, de geada em várias regiões.

A chuva deve "anunciar" neste final de semana a mudança do clima em Apucarana. Segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o município deve registrar entre 10 e 15 milímetros de precipitação pluviométrica neste sábado (14) e domingo (15).

O meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar, explica que a chuva será provocada por uma frente fria que chega ao Paraná. Na sequência, uma massa de ar polar intensa vem da Argentina em direção aos Estado, derrubando as temperaturas. “O frio será realmente intenso. É a primeira massa polar que chega ao Estado neste ano”, afirma.

Assim, os moradores da região de Apucarana e também de Ivaiporã precisarão tirar as cobertas e os casacos mais pesados do armário para se proteger. A segunda-feira (16) terá mínima de 8°C e máxima de 20°C.

A partir da terça-feira (17), no entanto, as temperaturas baixam de vez. Segundo o Simepar, a mínima prevista é de 5°C e a máxima de 15°C. Na quarta-feira (18), o frio aperta ainda mais, com mínima de 3°C e máxima de 12°C. Há previsão de geada.

Na quinta-feira (19), há uma pequena melhora, com mínima de 6°C e máxima de 15°C, voltando a cair a temperatura na sexta-feira (20), com mínima de 4°C e máxima de 17°C. “O clima frio deve permanecer até domingo, dia 22, e depois as temperaturas começam gradativamente a subir, retornando a um patamar de normalidade para a estação”, assinala Barbieri.

Segundo o meteorologista, o ingresso de massas polares não chega a ser atípico no outono. No entanto, o que chama atenção é a extensão do frio para estados onde as temperaturas baixas não são tão habituais.

OUTROS ESTADOS

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a massa de ar polar deve atingir de forma mais intensa as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste ao longo da semana, no entanto, até os estados do Acre e Rondônia podem sofrer com o episódio de friagem do mês.

A tendência é de geada na região Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e até em Goiás. Nas serras gaúcha e catarinense, o Inmet aponta possibilidade de neve na noite de segunda-feira (16) e madrugada de terça (17).

