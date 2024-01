"Providência" tem 14 pacientes com dengue ou suspeita da doença

São seis pacientes internados no Hospital da Providência com dengue confirmada, sendo cinco mulheres e um homem

O Hospital da Providência, de Apucarana, tem 14 pacientes internados por dengue ou suspeita da doença nesta sexta-feira (5). São seis casos confirmados e outros oito com sintomas. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do "Providência". Um deles está hospitalizado em estado grave.

Apucarana vem enfrentando uma epidemia da doença. De acordo com dados preliminares do Sistema Nacional de Informações, são 1.439 notificações de dengue, com 786 casos confirmados, sendo 15 com sinais de alarme, que podem evoluir para hospitalização. Os números representam um aumento em torno de 400% desde a publicação do último boletim epidemiológico do Estado, em 19 de dezembro. Um novo boletim deve ser divulgado na próxima terça-feira (9) pelo Estado com os números atualizados.

Uma força-tarefa foi criada para combater o avanço da dengue em Apucarana. Cinco veículos estão percorrendo a cidade para realizar a aspersão de inseticidas, conhecidos popularmente como "fumacê". Onze bairros prioritários foram elencados por técnicos da Saúde do Estado e do município. A Prefeitura anunciou para a próxima segunda-feira (8) o início de um mutirão de limpeza nos bairros, com recolhimento de entulhos.

São seis pacientes internados no Hospital da Providência com dengue confirmada, sendo cinco mulheres e um homem. Destes, três estão sem sinais de alarme e três com sinais de alarme, sendo um em estado grave. São quatro pacientes de Apucarana, um de Borrazópolis e um de Jandaia do Sul. Outros oito pacientes estão hospitalizados com suspeita de dengue e aguardam exames para confirmar a doença.

Além de Apucarana, a dengue gera preocupação em outros municípios. Cambira investiga a morte de um homem de 42 anos por conta da doença, enquanto Jandaia do Sul confirmou 473 casos de dengue e decretou epidemia.

