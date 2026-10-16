Providência passa a ofertar o Alteplase em casos de AVC, a partir de novembro

Cerca de quatrocentos profissionais da área de saúde dos dezessete municípios, da área de abrangência da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, participaram nesta sexta-feira, no Cine Teatro Fênix, de treinamento e capacitação para adoção de novos procedimentos e uso do medicamento alteplase. O Hospital da Providência e o Honpar estão sendo habilitados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) neste programa.

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O Providência começa a adotar os novos procedimentos e o Alteplase já no início de novembro. A instituição deve concluir a organização e capacitação da sua equipe em duas semanas. Já o Honpar deve receber na terça-feira (20/10), a visita da chefe da Divisão de Urgência e Emergência da Sesa, Geovana Fratin, para conclusão dos trâmites de habilitação do programa.

Em breve os dois hospitais, que dispõem de atendimento especializado em neurologia, poderão ofertar via Sistema Único de Sáude (SUS), o medicamento Alteplase, que garante significativos benefícios, incluindo a reversão de sequelas do AVC isquêmico. Uma ampola do medicamento tem um custo estimado de R$ 6 mil, que será custeado pelo Estado.

Ao discursar na abertura do evento, o diretor da Regional de Saúde, Paulo Vital, fez questão de relatar aos cerca de 400 participantes do treinamento e capacitação, que o ex-secretário de saúde e atual deputado federal reeleito, Beto Preto, foi o responsável pela implantação dos novos procedimentos de urgência e emergência,além da oferta do medicamento alteplase, que permite reverter sequelas do AVC isquêmico.

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“O início das novas medidas foi com o Beto Preto e agora elas têm sequência com o atual secretário de César Neves”, lembrou Paulo Vital, reiterando que este é um avanço muito significativo nos casos de AVC isquêmico, permitindo que possam ser revertidas sequelas .

No evento desta sexta-feira, em Apucarana, o médico Hugo Calixto ministrou palestra (online) sobre o programa que já funciona na Santa Casa de Bandeirantes. O enfermeiro Marcos Laurentino, chefe da unidade de regulação de leitos da macro-norte, também falou sobre o tema, e apresentou várias estatísticas dos casos de AVC no Brasil.

Bruno César de Freitas Ribeiro, secretário de saúde de Cambira e presidente do Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde (Cresems), também discursou no evento. Freitas comemorou a importante conquista da saúde pública para a região, por meio do credenciamento do Providência e doi Honpar.

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“O Hospital da Providência e o Honpar passam a dispor de Atendimento de Urgência aos pacientes com AVC, integrando a nova Linha de Cuidados em AVC, como componentes da Rede de Atenção às Urgências e Emergências”, citou o secretário de Cambira.



