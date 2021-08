Da Redação

Providência já atendeu mais de 30 mil pacientes com Covid

Mais de 30 mil pacientes foram atendidos na linha de frente do combate ao Covid-19 desde o início da pandemia no Hospital da Providência e Materno Infantil de Apucarana.

continua após publicidade .

Para o enfrentamento ao Covid-19 foram realizados cerca de 192 mil exames laboratoriais, 9,7 mil exames de raio-x, 8,2 mil tomografias, 10 mil atendimentos de fisioterapia, 50 mil serviços de nutrição e dietética e 600 atendimentos psicológicos.

“Todas as altas hospitalares alegraram nossa equipe, que lutaram ao lado de cada paciente para que ele pudesse retornar para casa”, afirma a diretora geral do Hospital da Providência, irmã Geovana Ramos.

continua após publicidade .

Os hospitais estão habilitados para o atendimento aos casos suspeitos e confirmados de covid-19 desde março de 2020 pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), contando com leitos clínicos e de UTI que no decorrer da pandemia precisaram ter seu número aumentado, chegando a 58 leitos clínicos e 27 de UTI.

“Agradeço ao Dr. Beto Preto, que através da Secretaria de Saúde forneceu equipamentos e medicamentos tão necessários em um momento de escassez em nível nacional”, afirma a diretora geral.

Segundo ela, a criação do Pronto Atendimento Covid-19 pelo prefeito Junior da Femac e apoio da comunidade contribuíram para o atendimento. “Agradeço ao prefeito Junior da Femac, que logo no início da pandemia criou o Pronto Atendimento da Covid-19 e, a todos se preocuparam em informar e orientar o próximo sobre as medidas de prevenção, a união da comunidade para doação de materiais e equipamentos, a todas as orações realizadas para nossa equipe e para nossos pacientes internados, ações de humanização, cartas, recados, músicas que acalentaram os corações e renovaram as esperanças”, diz.

Irmã Geovana ressaltou a importância e agradeceu a equipe dos hospitais. “Toda gratidão a nossa equipe que tanto fez pelos pacientes, foram dias exaustivos, mas permaneceram fortes, dando o seu melhor, que Deus retribua a todos”, finaliza.