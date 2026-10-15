Providência e Honpar são habilitados para atendimento de urgência a pacientes de AVC

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, está habilitando o Hospital da Providência e o Honpar, para atendimento de urgência a pacientes de Acidente Vascular Cerebral (isquêmico). O termo de adesão já foi firmado com o Hospital da Providência e, nos próximos dias, o termo também será celebrado com o Honpar.

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A partir de agora, os dois hospitais que dispõem de atendimento especializado em neurologia – com centros de trombose – irão ofertar, via SUS, o medicamento Alteplase, que garante significativos benefícios, incluindo a reversão de sequelas do AVC isquêmico. Uma ampola do medicamento tem um custo estimado de R$ 6 mil, que será custeado pelo Estado.

Com a adesão dos dois hospitais, a 16ª Regional de Saúde de Apucarana, promove nesta sexta-feira (16), das 8h30 às 11h30, no Cine Teatro Fênix, um treinamento de urgência e emergência, com atualização no AVC (reconhecimento, atendimento e fluxo assistencial). Até ontem (15), já estavam inscritos para o evento 290 profissionais de saúde, incluindo secretários municipais de saúde, médicos, enfermeiros e membros do comitê gestor da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE).

Conforme destaca o diretor da regional de saúde, Paulo Vital, em casos de AVC cada minuto importa, ou seja, com o paciente no local certo e no tempo oportuno, é possível salvar vidas e reduzir sequelas. “Trata-se de um avanço muito importante nesta área, permitindo que os hospitais já qualificados em neurologia, passem a dispor do medicamento Alteplase, que garante reversão de sequelas do AVC”, destaca Vital.

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Os critérios de habilitação dos estabelecimentos hospitalares como Centro de Atendimento de Urgência aos Pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), institui o respectivo incentivo financeiro e aprova a Linha de Cuidados em AVC.

O Hospital da Providência – e na sequencia o Honpar - passam a dispor de Atendimento de Urgência aos pacientes com AVC, integrando a Linha de Cuidados em AVC, como componentes da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE).

A meta do Governo do Estado, por meio da SESA, é levar o atendimento a todas regiões do Paraná, sob a supervisão das 22 regionais de saúde. Atualmente, já estão implantadas 11 centrais de regulação, que coordenam 62 ambulâncias e 5 helicópteros com médico.

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Importante citar que, no Paraná, 85% dos pacientes de AVC isquêmico dependem de atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS). Estes pacientes tinham dificuldade de atendimento em tempo oportuno e, a partir de agora, terão acesso adequado às novas tecnologias, em hospitais que dispõem de estrutura compatível e que são qualificados para o atendimento em AVC.