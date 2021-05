Providência apoia decreto e monitora variantes da Covid-19

Continua após publicidade

A diretora do Hospital da Providência de Apucarana, Irmã Geovana Ramos disse nesta sexta-feira (28), que as unidades hospitalares da instituição mantém-se alerta para o iminente risco de chegada da nova variante do coronavirus na região.

A administração do hospital apoia as ações de restrições impostas pelo Governo do Estado para que diminua a pressão sobre a Saúde e os atendimentos possam acontecer dentro do previsto, apesar do colapso do sistema anunciado pelo município esta semana.

Além da quantidade crescente de pacientes contaminados pelo vírus chegando ao hospital, a preocupação também está na sobrecarregada dos recursos humanos. A administração do hospital relata a busca de alternativas para aliviar a sobrecarga aos que precisam dar conta da demanda. A realidade das vacinas tem levado cada vez mais pessoas jovens contaminadas pelo coronavírus ao hospital.



Assista às entrevistas com a diretora do Hospital da Providência, irmã Geovana Ramos e também com a Daniele dos Reis, Gerente dos Serviços de Infectologia e a Psicóloga dos Recursos Humanos, Lilian Peres sobre os desafios e problemas dos setores com o avanço da pandemia.

Em comum, todos concluem que a qualquer momento, se as pessoas não se conscientizarem das responsabilidades de cada um, a situação pode piorar ainda mais.

Assista:

Irmã Geovana Ramos - Diretora do Hospital da Providência

Psicóloga Lilian Peres - Recursos Humanos do Hospital da Providência

Daniele dos Reis, gerente de Serviços de Infectologia do Hospital da Providência