Prova Vinteoitinha terá a presença de mais de 500 atletas

Prova criada em 2000 com o objetivo de revelar novos talentos no pedestrianismo, a Vinteoitinha, nesse ano marcada para este sábado (21), terá a presença de 548 atletas, representando municípios do Paraná, São Paulo e Goiás. A competição, que reúne crianças, adolescentes e jovens, abre as atividades da 59ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro de Apucarana. A largada da primeira corrida será às 15h30, na Praça Rui Barbosa.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, destaca que a competição será disputada nas categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17 (masculino e feminino). “A Vinteoitinha também já se tornou tradicional, tem revelado bons atletas e faz parte da Prova Pedestre 28 de Janeiro, com os melhores colocados na classificação geral e os melhores de Apucarana recebendo premiação em dinheiro e troféus. Todos os atletas que concluírem a prova também ganharão medalhas”, diz o professor Grillo.

De acordo com Grillo, Apucarana terá a maioria de atletas na Vinteoitinha. “Estão inscritos competidores da equipe da Secretaria Municipal de Esportes, de alunos que disputam o Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais de Apucarana e de outras agremiações da cidade, que lutarão pelas melhores posições em suas categorias. Nos últimos anos, Apucarana tem se destacado nas principais competições, sendo a atual bicampeã da Corrida São Silvestrinha em São Paulo e conquistando títulos na própria Vinteoitinha, no Campeonato Paranaense, nos Jogos Escolares e nos Jogos da Juventude do Paraná. Em todas essas provas os atletas contam com apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca Grillo.

Do Paraná também se inscreveram atletas de Arapongas, Astorga, Londrina, São Tomé, Mariluz, Campo Mourão, Rolândia, Cornélio Procópio, Mandaguari, Maringá, Paranavaí, São Pedro do Paraná, Cascavel e Ponta Grossa.

Uma das revelações da Vinteotinha é a atleta paulista Graziele Zarri, de 22 anos, que atualmente defende a equipe do Esporte Clube Pinheiros-SP. Ela, na época defendendo a equipe do Centro Vocacional da Criança e do Adolescente “Frei Paulino”, de Cândido Mota-SP, foi bicampeã da Vinteoitinha. Nos últimos anos, Graziele se destacou na Corrida Internacional de São Silvestre. Em 2019, ela ficou em 11º lugar e em 2021 foi à sétima colocada.

Na Prova Vinteoitinha, o percurso das categorias sub-7 e sub-9 será de 500 metros, no sub-11 e sub-13 será de 1.000m, o sub-15 de 1.500m e o sub-17 de 2.000m.

Mais informações da competição neste sábado poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.