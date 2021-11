Prova Pedestre Pé Vermelho terá apoio da Prefeitura

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana divulgou nesta terça (30), que com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, será realizada a 1ª edição da Prova Pedestre Pé Vermelho, no dia 12 de dezembro.

continua após publicidade .

O evento ocorrerá no entorno do Lago Jaboti, que terá percurso de 6 quilômetros. A largada será às 8 horas, no pátio da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea).

O professor José Marcelino da Silva, o Grilo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, esteve reunido com os atletas da equipe Pé Vermelho, João Dias, Osires Antunes e Daniela Aparecida Siqueira, ultimando os preparativos para a corrida que reunirá competidores da cidade e toda a região.

continua após publicidade .

“A Secretaria de Esportes é parceira da equipe Pé Vermelho e dará todo o suporte e ajudará na realização da corrida. Com certeza a prova terá um bom número de participantes, com muitos deles já se preparando para a Prova Pedestre 28 de Janeiro do ano que vem. São duas competições que contam com apoio e incentivo do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Grillo.

De acordo com João Dias, as inscrições da Prova Pedestre Pé Vermelho estão abertas pelos naipes masculino e feminino, e podem ser feitas no site: www.tvcomrunning.com.br ou na Loja Dias Couros, na rua Osvaldo Cruz.

“Sem camiseta a inscrição custa R$ 45,00 e com camiseta o valor é de R$ 70,00. Muitos atletas de Apucarana e da região têm nos procurado para participar da prova no dia 12 de dezembro. Será uma grande festa nessa retomada do pedestrianismo em nossa cidade”, destaca Dias. Ele ainda informa que todos os atletas que concluírem a prova no “Jaboti” receberão medalhas. “As cinco maiores equipes do evento e os cinco melhores atletas de cada categoria também ganharão troféus”, finaliza Dias