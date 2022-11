Prova Pedestre Pé Vermelho ocorre neste domingo (27), em Apucarana

Da Redação

As inscrição continuam abertas e podem ser feitas na loja Dias Couros ou no site

Com apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, será realizada neste domingo (27), a partir das 08h, no entorno do Lago Jaboti, a 2ª edição da Prova Pedestre Pé Vermelho, competição com percurso de 6 quilômetros e que reunirá mais de 500 atletas nas categorias masculina e feminina. A largada acontecerá no pátio da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea), com a corrida fazendo parte do calendário esportivo do município.

O empresário e atleta João Dias, da equipe Pé Vermelho, disse que as inscrições continuam abertas e podem ser feitas na Loja Dias Couros, na rua Oswaldo Cruz, 693 ou no site. “A inscrição, que prossegue até esta quinta-feira, custa R$ 29,90, com a entrega do kit ocorrendo neste sábado até às 13 horas na Dias Couros”, frisa João Dias, um dos responsáveis pela divulgação da prova, que terá competidores do Paraná e de São Paulo.

Ele destacou que os cinco melhores colocados na classificação geral e por categoria na faixa etária (masculino e feminino) receberão troféus, com os demais atletas ganhando medalhas de participação.

“No ano passado a prova foi um sucesso e tenho certeza que a segunda edição também vai superar todas as expectativas. A Secretaria de Esportes, juntamente com o prefeito Junior da Femac, está dando todo o apoio para a realização da prova”, disse o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes.

Na primeira edição da Prova Pedestre Pé Vermelho, disputada em 2021, o vencedor foi o atleta Jhonatan Oliveira, com o tempo de 22’59". Pela categoria feminina, a campeã foi a corredora Kerolen Fernanda Calisto, com o tempo de 27’58”. Os dois são de Florestópolis.

A competição neste domingo (27) também conta com apoio da equipe Pé Vermelho, Câmara Municipal, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) e Trans Apucarana.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

