Prova Pedestre Pé Vermelho é realizada com sucesso no Jaboti

A Prefeitura de Apucarana informou nesta segunda (13), que a Prova Pedestre Pé Vermelho foi realizada com sucesso no entorno do Lago Jaboti, neste último domingo.

Os atletas Jhonatan Oliveira e Kerolen Fernanda Calisto, de Florestópolis, foram os vencedores da 1ª edição da Prova. A corrida teve percurso de 6 quilômetros, com largada e chegada no pátio da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea). Foram mais de 300 inscritos na competição que reuniu atletas do Paraná e São Paulo.

Jhonatan, da equipe Believe Run, subiu no lugar mais alto do pódio com o tempo de 22’59”. O segundo colocado foi Edilson Santos, seguido por Marcelo Messias. Os dois atletas também são de Florestópolis. O apucaranense Roberto Carlos de Souza, da equipe Pé Vermelho, obteve a quarta colocação e Rodrigo Silva, de Arapongas, ficou em quinto lugar. “Foi um percurso difícil com subida curta, mas a gente vem treinando forte e graças a Deus hoje deu certo”, disse o vencedor da prova.

Kerolen conseguiu a primeira posição com o tempo de 27’58”, seguida por Alessandra Reis e Aline Stefanie. As duas residem em Arapongas. Hilda Heloísa ficou em quarto lugar e Ana Costa obteve a quinta colocação. “Foi um evento muito bem organizado, com um percurso bonito, porém pesado, mas graças a Deus fiquei em primeiro na classificação geral”, destaca Kerolen.

O atleta João Dias, da equipe Pé Vermelho, divulgador da prova, estava muito feliz após a competição. “A prova foi um sucesso e vamos colocar essa competição no calendário esportivo de Apucarana. Foi uma prova limitada devido a pandemia com todos os cuidados, mas agradecer aqueles que ajudaram e colaboraram para a realização da corrida”, frisa Dias.

Segundo ele, todos os atletas que concluíram a prova receberam medalhas. As cinco maiores equipes do evento e os cinco melhores atletas de cada categoria também foram premiados. “A maior equipe foi a “Pé Vermelho”, mas demos essa premiação para a KP Run de Florestópolis”, disse Dias.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, que ajudou a entregar a premiação e representou o prefeito Junior da Femac, ficou satisfeito com a prova. “Foi a retomada do pedestrianismo na cidade, deu tudo certo e todos ficaram contentes ao final da corrida. Agora é focar na organização da Prova Pedestre 28 de Janeiro, que com certeza mais uma vez será um sucesso”, frisa o professor Grillo.

Também ajudaram a entregar a premiação a vereadora Jossuela Pirelli e o professor Tom Barros, superintendente da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

Participaram da corrida neste domingo atletas de Apucarana, Arapongas, Maringá, Londrina, Cambé, Rolândia, Jandaia do Sul, Mandaguari, Ibiporã, Florestópolis, Cascavel, Telêmabo Borba, Califórnia, Marilândia do Sul, Kaloré, Borrazópolis, Paraguaçu Paulista, Florínea, Assis e Taciba.

O evento foi promovido pela equipe Pé Vermelho e teve o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.