Prova Pedestre 28 de Janeiro terá edição especial em 2023

Conhecida a nível internacional, a Prova Pedestre 28 de Janeiro terá uma edição especial no próximo ano, quando completará 60 anos de história em Apucarana, em evento que fará parte do 79º aniversário do município. Nessa terça-feira (29/11), o prefeito Junior da Femac esteve reunido com o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, definindo as novidades para a corrida pedestre mais tradicional do estado.

O prefeito Junior da Femac mostrou empolgação com a realização da prova em 2023. “Será uma prova histórica e muito especial, pois será a 60ª edição e ocorrerá exatamente no dia do aniversário da cidade, sendo disputada num sábado. Como acontece em todos os anos vamos trazer atletas internacionais, os melhores do país e valorizar também os competidores locais e da nossa região. Aumentamos os valores da premiação e com certeza será uma grande festa do pedestrianismo em nossa cidade, com as provas de 5 e de 10 quilômetros e a Vinteotinha que terá a 22ª edição”, frisou o prefeito Junior da Femac.

No dia 28 de janeiro a Vinteoitinha começa às 15h30, a corrida de 5 quilômetros iniciará às 19 horas; e a prova de 10 quilômetros tem largada às 20h15. Todas as largadas serão na Praça Rui Barbosa.

O prefeito Junior da Femac ainda destacou que o valor da premiação aumentou para a prova do ano que vem. “Os vencedores das categorias masculina e feminina da prova de 10 quilômetros vão receber R$ 10 mil cada. Já o atleta de Apucarana, melhor colocado no masculino e também no feminino, receberá R$ 2.500”, reforça o prefeito Junior da Femac. Na corrida de 2022 os vencedores (masculino e feminino) ganharam R$ 8 mil cada.

O professor Grillo, disse nessa terça-feira que as inscrições para a 60ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro serão abertas no dia 15 de dezembro e poderão ser feitas no site da Prefeitura de Apucarana:www.apucarana.pr.gov.br/corrida28. “Até o dia 2 de janeiro o valor da inscrição será de R$ 50,00 e, no período de 3 a 18 de janeiro o valor será de R$ 60,00, com o atleta inscrito recebendo camiseta, sacochila e o chip”, disse o secretário municipal de Esportes.

PROVA 28 EM 2022

Na prova de 10 quilômetros de 2022 o vencedor foi Maxwell Kortek Rotich, de Uganda, que entrou para a história na 59ª Prova 28 de Janeiro. Ocorre que depois de 40 anos, ele quebrou o recorde da corrida que pertencia ao apucaranense Cláudio Ribeiro, com a marca de 28’42” na prova realizada em 1982. Maxwell, que venceu a prova de forma tranquila, fez o tempo de 28’18”.

Com o tempo de 34’13”, Vivian Kiplagati, do Quênia, foi a campeã na prova de 10 quilômetros pela categoria feminina, ficando sete segundos a frente da argentina Marcela Cristina Gomez Cordeiro.

Na prova de 5 quilômetros de 2022, o primeiro colocado foi o paulista Bruno Santana, de Tarumã, com o tempo de 15’44”. No feminino, a campeã foi Franciele Maria de Oliveira da Silva, de Astorga, com a marca de 18’08”.

