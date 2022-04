Da Redação

Prova Pedestre 28 de Janeiro reabre inscrições em Apucarana

Nesta terça-feira (12), foram reabertas as inscrições para a 59ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, em Apucarana, que ocorrerá no dia 21 de maio, com a realização da Vinteoitinha e das corridas de 5 e de 10 quilômetros, categorias masculino e feminino.

As inscrições ficarão abertas até o dia 11 de maio e podem ser feitas pelo portal da Prefeitura de Apucarana.

O prefeito Junior da Femac vê com satisfação a realização da prova na retomada do esporte no pós-pandemia. “Estamos felizes de poder realizar a nossa tradicional prova pedestre, contando com atletas de elite do país e do exterior e, com os nossos competidores locais que dão um brilho todo especial a competição. Temos também a nossa Vinteoitinha, que abre o dia esportivo, na Praça Rui Barbosa, mostrando os novos talentos do pedestrianismo”, destaca o prefeito.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, disse que a competição já tem mais de 2,5 mil atletas inscritos, somando as três provas. “Nessa reabertura das inscrições a procura pela participação na prova está sendo bem grande. Atletas de todo o país e também do exterior já estão se inscrevendo. Mais uma vez a Prova 28 é aguardada com muita expectativa e com certeza será uma bonita festa na retomada do nosso pedestrianismo. A prova tem o total apoio do prefeito Junior da Femac”, reforçou o secretário.

De acordo com Grillo, a prova será realizada às 15h30 para a Vinteoitinha, às19h para a corrida de 5 quilômetros, e às 20h15 para a prova de 10 quilômetros. “A taxa de inscrição será de R$ 60 para as provas de 5 e de 10 quilômetros. As pessoas com 60 anos ou mais têm gratuidade de inscrição, assim como os participantes da Vinteoitinha”, informou.

Na corrida de 10 quilômetros, além de troféus, a premiação em dinheiro para os cinco primeiros lugares no masculino e feminino será a seguinte:

1º lugar – R$ 8.000,00;

2º lugar – R$ 6.000,00;

3º lugar – R$ 4.000,00;

4º lugar – R$ 2.000,00;

5º lugar – R$ 1.000,00.

Já para a corrida de 5 quilômetros, a premiação em dinheiro será para os três melhores de cada naipe, sendo:

1º lugar – R$ 600,00;

2º lugar – R$ 500,00;

3º lugar – R$ 400,00.





Também em cada percurso terá premiação para os melhores corredores de Apucarana. Mais informações sobre a 59ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.