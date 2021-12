Da Redação

Prova Pedestre 28 de Janeiro de Apucarana abre inscrições

Foram abertas nesta quarta-feira (15) as inscrições da 59ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, que em 2022 será realizada no dia 29 do mesmo mês, fazendo parte das comemorações do 78º aniversário do Município de Apucarana. A principal novidade para a próxima competição é que a premiação da corrida terá valor financeiro maior para os melhores colocados.

continua após publicidade .

O anuncio foi feito no dia 10 de novembro pelo prefeito Junior da Femac quando recebeu em seu gabinete o ex-corredor Moacir Marconi, o Coquinho, agenciador de atletas africanos, e dos quenianos Bernard Kipsang Chumba e Vivian Jeftanue Kiplagat.

No dia 29 serão três competições: a Vinteoitinha, a partir das 15h30; a corrida de 5 quilômetros com início às 19 horas; e a prova de 10 quilômetros, com largada às 20h15. Todas as largadas serão na Praça Rui Barbosa, defronte a Caixa Econômica Federal.

continua após publicidade .

Desta quarta-feira (15/12) até o dia 4 de janeiro a taxa de inscrição será de R$ 50,00 e do dia 5 até o dia 17 de janeiro a taxa será de R$ 60,00. As inscrições somente serão aceitas pelo site: www.apucarana.pr.gov.br/corrida28. Para ambos os períodos, o último dia para o pagamento do boleto será em 19 de janeiro. Pessoas com 60 anos ou mais será gratuito. Na Vinteoitinha não haverá taxa de inscrição.

Quando confirmou a Prova Pedestre 28 de Janeiro de 2022, o prefeito Junior da Femac mostrou uma felicidade imensa pela retomada da tradicional competição. “Mais uma vez como tem acontecido nos últimos anos a Prova 28 terá a presença de atletas internacionais e também contará com os melhores corredores de elite do país. Vai ser um belo evento e a principal novidade é que atualizamos a premiação da prova que estava defasada há algum tempo e teremos com certeza um grande número de inscritos”, destaca o prefeito Junior da Femac.

A premiação para os campeões dos naipes masculino e feminino das provas de 10 quilômetros que era de 4 mil reais no ano passado passará a 8 mil reais a partir de 2022. “É uma atualização necessária e o importante é que não vamos mexer no valor da inscrição. Nós queremos que os atletas inscritos tenham uma premiação a altura da 28 de Janeiro. A premiação também foi melhorada na prova de 5 quilômetros e na Vinteotinha”, disse o prefeito Junior da Femac.

continua após publicidade .

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, disse que a equipe da secretaria já está trabalhando para o sucesso da prova. “Estamos felizes em poder voltar a realizar a Prova Pedestre 28 de Janeiro já que nesse ano a corrida não foi disputada devido à pandemia. Agora com premiação maior em todas as categorias tenho certeza que a prova retorna com força máxima. Agradeço ao prefeito Junior da Femac pela confiança em nosso trabalho e acredito que a competição será sensacional em 2022”, frisa o professor Grillo.

A partir das 15h30, acontecerão às disputas da “Vinteointinha” – Sub-07 (500 metros), Sub-09 (500 metros), Sub-11 (1.000 metros), sub-13 (1.000 metros), sub-15 (2.000 metros) e Sub-17 (2.000 metros).

Mais informações podem ser obtidas no site www.apucarana.pr.gov.br/corrida28 ou pelos telefones (43) 3422-5184 e 3424-0629.

continua após publicidade .

EM 2020

Na 58ª edição da Prova 28 de Janeiro, realizada em 2020, a maior estrela foi o queniano Edwin Rothich, que cravou o tempo de 29m27s, no percurso de 10 quilômetros, fechando a prova 22 segundos à frente do segundo colocado, o brasileiro Gilmar Silvestre Lopes.

continua após publicidade .

No cartel de resultados de Rothich constam o primeiro lugar na meia maratona do Rio de Janeiro (2015), a segunda posição na meia maratona de Madri (2017), e a primeira colocação nas edições da São Silvestre de 2012 e 2013. Na prova apucaranense, Rotich venceu pela terceira vez.

Na prova de 5 quilômetros masculino o campeão foi o também queniano Stanley Koech, com o tempo de 14m57s. O segundo foi Édson Emídio, que defende a Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

Na prova dos 10 quilômetros para mulheres a queniana Janet Masai controlou totalmente o percurso de duas voltas pelas ruas e avenidas centrais de Apucarana. Ela fechou a prova com 34m54s. A segunda colocada foi sua colega queniana, Emily Chebet. A brasileira Tatiana Raquel da Silva, de Guarapuava, ficou com o terceiro lugar.

E na corrida dos 5 quilômetros no naipe feminino a vitória foi da brasileira Karen Sabrina da Silva, de Mandaguari, com o tempo de 17m21s. O segundo lugar ficou com Laís Maria Pereira, de Campo Mourão.

Vale lembrar que o número de participantes em 2012 era 1.350 e em 2020 foram 3.358, com mais um recorde de inscritos.