Prova Pedestre 28 de Janeiro atinge 4 mil inscritos em Apucarana

A Prova Pedestre 28 de Janeiro quebrou nesta sexta-feira (12) recorde histórico do número de atletas inscritos. “Atingimos nesta sexta-feira, a marca de 4 mil competidores confirmados na corrida, que terá a sua 61ª edição realizada no dia 27 de janeiro (sábado), com largada e chegada na Praça Rui Barbosa”, informa o secretário de Esportes, Tom Barros.

Além dos 5 mil metros e 10 mil metros de percurso, no masculino e feminino, a prova terá ainda a "vinteoitinha". As inscrições seguem abertas, no site da Prefeitura de Apucarana, até o domingo, dia 14 de janeiro. “Quem tiver interesse em participar deve fazer isso rápido, já que o limite máximo de inscritos é de 4.300 atletas, e quando esse número for atingido encerram-se as inscrições”, alerta o secretário. O valor da inscrição é de R$ 60.

O prefeito Junior da Femac manifesta seu entusiasmo com a edição histórica da tradicional prova. “É sem dúvida uma das mais importantes competições do gênero no Brasil e, em 2024, que marca os 80 anos de Apucarana, a corrida terá recorde de inscritos e um alto nível técnico, com atletas internacionais e também a elite do pedestrianismo brasileiro”, avalia Junior da Femac.

Já se inscreveram cinco atletas do exterior: Moses Kibet, de Uganda; Josephat Gisemo, da Tanzânia; Vestus Cheboi Chemjor e Faridad Chelanga, do Quênia, e da argentina Marcela Cristina Gomes Cordeiro, que participou em 2021 da maratona dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Do Brasil como principais destaques já estão confirmados os atletas Altobeli Santos da Silva, bicampeão da Prova 28 em 2017 e 2019; e Jonathas de Oliveira Cruz, que conquistou o sexto lugar, sendo o melhor brasileiro na Corrida Internacional de São Silvestre, disputada no último dia 31 em São Paulo.

