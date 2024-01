Prova Pedestre 28 de Janeiro atinge 2.500 inscritos

A 61ª edição da Prova Pedestre “28 de Janeiro”, comemorativa ao aniversário de Apucarana, conclui nesta terça-feira (2) o primeiro lote de inscrições com o valor de R$ 50 (cinquenta reais). A partir desta quarta-feira (3) a taxa de inscrição passa a ser de R$ 60 (sessenta reais).

“Atingimos nesta segunda-feira a marca de 2.500 atletas inscritos, no último dia do primeiro lote da nossa tradicional corrida pedestre”, informa o secretário de Esportes de Apucarana, Tom Barros. Segundo ele, do dia 3, até 12 de janeiro – quando se encerram as inscrições -, o valor das inscrições será de R$ 60.

Tom Barros ressalta que as inscrições para a corrida serão finalizadas no dia 12 janeiro “ou até atingirmos o limite máximo de inscritos”.

Uma das principais corridas rústicas do Brasil, a prova será realizada no próximo dia 27 de janeiro. E, a exemplo de anos anteriores, já tem atletas de elite inscritos na disputa dos 10 km, garantindo um alto nível técnico nesta edição que marca a comemoração dos 80 anos de emancipação administrativa e política do município de Apucarana.

A meta para a prova deste ano é chegar ao limite máximo de corredores, com 4.300 atletas inscritos. “O grande interesse em participar da Prova 28 comprova a qualidade, seriedade e a eficiência na organização da competição, uma das mais importantes do pedestrianismo nacional”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O professor Tom Barros, confirma a inscrição do atleta paulista Altobeli Santos da Silva, bicampeão da “28”. “Trata-se de um atleta olímpico e uma estrela do pedestrianismo brasileiro. Ele venceu a corrida em 2017 e 2019, e será mais uma atração neste ano de 2024”, destaca o secretário Tom Barros.

Também já estão com as suas vagas garantidas quatro atletas africanos, agenciados pelo ex-atleta e atual técnico Moacir Marconi, o “Coquinho”. São eles: Moses Kibet, de Uganda; Josephat Joshua Gisemo, da Tanzânia; Vestus Cheboi Chemjor e Faridad Jepchirchir Chelanga, do Quênia.

A 23ª edição da Vinteoitinha terá largada às 15h30, a corrida de 5 quilômetros começa às 19 horas e a prova de 10 quilômetros vai iniciar às 20h15. Todas as largadas acontecerão na Praça Rui Barbosa.

As inscrições seguem abertas no site da Prefeitura de Apucarana: www.apucarana.pr.gov.br/corrida28.

Mais informações da tradicional competição podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184, em horário comercial.

