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EDUCAÇÃO

Prova Paraná Mais reúne 3.098 estudantes do NRE de Apucarana nesta semana

Além de avaliar ensino, prova permite que estudantes concorram vagas em universidades públicas por meio do programa Aprova Paraná Universidades

Escrito por Da Redação
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Prova Paraná Mais reúne 3.098 estudantes do NRE de Apucarana nesta semana
Autor Foto: Lucas Fermin/Seed

O Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana tem 3.098 estudantes participando da edição 2026 da Prova Paraná Mais, aplicada nesta terça-feira (27) e quarta-feira (28) aos alunos da 3ª e 4ª séries do Ensino Médio Regular e do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

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Em todo o Paraná, a avaliação organizada pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) envolve cerca de 101 mil estudantes, distribuídos em mais de 5,6 mil turmas. O objetivo é avaliar o desempenho dos alunos da rede estadual e fornecer dados para orientar o planejamento pedagógico e as políticas públicas de educação.

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No primeiro dia, as provas têm duração de cinco horas e incluem questões de Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Arte, Educação Física e Língua Inglesa, além de uma redação dissertativa-argumentativa. Nesta quarta-feira (28), a avaliação aborda Geografia, História, Sociologia, Filosofia, Biologia, Física e Química. Os estudantes também respondem a um questionário contextual.

Avaliação e acesso ao Ensino Superior

Além de avaliar a aprendizagem, a Prova Paraná Mais permite que estudantes concorram a vagas em universidades públicas por meio do programa Aprova Paraná Universidades. A iniciativa reserva até 20% das vagas das instituições participantes para alunos da 3ª e 4ª séries do Ensino Médio que realizarem a avaliação e não zerarem a redação.

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Desde 2024, a nota pode ser utilizada para ingresso nas universidades estaduais do Paraná. Em 2026, a oportunidade também passou a incluir a Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Os estudantes do 2º e 5º anos do Ensino Fundamental farão a avaliação entre 3 e 30 de novembro. Para os alunos do 9º ano, o período previsto é de 10 a 12 de novembro.

Os gabaritos da Prova Paraná Mais serão disponibilizados a partir de 3 de novembro. O resultado provisório está previsto para 16 de dezembro, e a publicação dos resultados finais deve ocorrer em janeiro de 2027.

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Para o próximo ano, o programa prevê mais de 4,7 mil oportunidades de ingresso no Ensino Superior para estudantes paranaenses.

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