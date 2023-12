Prova 28 de Janeiro ultrapassa marca de 2 mil atletas inscritos

Com menos de duas semanas após a abertura das inscrições da 61ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, mais de 2 mil atletas já confirmaram participação na tradicional competição, que será realizada no próximo dia 27. A corrida, que já tem quatro africanos inscritos na prova de 10 quilômetros, faz parte das comemorações dos 80 anos de emancipação política de Apucarana.



“Abrimos as inscrições no dia 15 de dezembro e em menos de duas semanas já batemos o recorde de participantes de todas as edições da corrida neste período, somando a Vinteoitinha e as provas de 5 e de 10 quilômetros. A meta para a prova que acontecerá no dia 27 de janeiro é chegar ao limite máximo de corredores, com 4.300 atletas inscritos. Essa grande procura pela participação na Prova 28 mostra a qualidade, a seriedade e a eficiência que realizamos a competição, uma das mais importantes do pedestrianismo nacional”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes, disse nesta quinta-feira (28) que o atleta paulista Altobeli Santos da Silva, bicampeão da “28”, fez a sua inscrição nesta semana, deixando a prova de 2024 mais forte. “É mais um grande nome do nosso pedestrianismo que garante presença na Prova 28. Vencedor da corrida em 2017 e 2019, o Altobeli será mais uma atração na prova do ano que vem”, frisa Tom Barros.

Além das vitórias na Prova 28, Altobelli foi nono colocado nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 e campeão dos Jogos Pan-Americanos em Lima (Peru) em 2019, competindo na prova de 3.000m com obstáculos.

Também já estão com as suas vagas garantidas quatro atletas africanos, agenciados pelo ex-corredor Moacir Marconi, o Coquinho. São eles: Moses Kibet, de Uganda; Josephat Joshua Gisemo, da Tanzânia; Vestus Cheboi Chemjor e Faridad Jepchirchir Chelanga, do Quênia.

A 23ª edição da Vinteoitinha terá largada às 15h30, a corrida de 5 quilômetros começa às 19 horas e a prova de 10 quilômetros vai iniciar às 20h15. Todas as largadas acontecerão na Praça Rui Barbosa.

As inscrições seguem abertas no site da Prefeitura de Apucarana: www.apucarana.pr.gov.br/corrida28. Até o próximo dia 2 a inscrição vai custar R$ 50,00. Já de 3 até 12 de janeiro o valor da inscrição será de 60,00. Pessoas com 60 anos ou mais não pagam inscrição.

Mais informações da tradicional competição podem ser obtidas a partir do dia 2 de janeiro pelo telefone (43) 3422-5184, em horário comercial.

