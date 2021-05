Protesto pró-Bolsonaro movimenta o centro de Apucarana; veja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Manifestantes pró-Bolsonaro se reuniram neste sábado (1º) dia do trabalhador, em Apucarana na Praça Rui Barbosa em favor às pautas do governo Jair Bolsonaro (sem partido).

Pela tarde, os apoiadores foram às ruas, para gritar em apoio ao presidente, pedir pelo voto impresso e auditável além de rezarem pelo povo brasileiro, os manifestantes se mostraram contra ao Superior TribunalFederal (STF) e saíram em carreata pela cidade.

Para André Romagnoli um dos manifestantes, esse ato significa muitas reivindicações necessárias ao país.

“Queremos liberdade econômica, liberdade do trabalho e do trabalhador apoio às reformas tributarias e administrativas. Além de estarmos em prol do presidente da república para ele fazer essas reformas e conseguir fazer a diferença,” explica André.

