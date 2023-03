Protesto de jogadoras de futsal de Apucarana ganha cenário nacional

Da Redação

Em protesto, a equipe aparece sem camisa, apenas com o calção do time, no meio da quadra do Ginásio de Esportes Lagoão

Após tirarem a camisa durante protesto, jogadoras de futsal de Apucarana ganharam repercussão nacional nesta quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher. A manifestação começou depois das atletas da Associação Feminina de Futsal de Apucarana (AFFA) serem obrigadas a desistir de competir na Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal por falta de apoio financeiro.

Nesta quarta, sites como Globo Esporte e O Globo repercutiram a foto das seis jogadoras junto do treinador Adenilsom de Souza. A equipe aparece sem camisa, apenas com o calção do time, no meio da quadra do Ginásio de Esportes Lagoão, onde disputou a Série Prata de 2022 e ganhou a final, se consagrando campeã. A frase faz um questionamento sobre a falta de apoio: “Se não tivéssemos peitos, vocês nos apoiariam?”.

No dia 1º de março deste ano, a equipe confirmou a desistência da Série Ouro por falta de patrocínio. Enquanto o time masculino do Apucarana Futsal está investindo em contratações para a Série Prata do Campeonato Paranaense da modalidade e fazendo amistosos com equipes importantes, como o Cascavel e o Corinthians, a Associação Feminina de Futsal de Apucarana (AFFA).

Comentários nas redes sociais do TNOnline também mostram apoio da população:

"Não consigo imaginar um motivo pra secretaria do esporte ou o órgão responsável pelo esporte não ter patrocinado nossas meninas. Um absurdo isso! Força, meninas! Vocês são feras demais. Por favor, não desistam e tragam muitas alegrias pra nós".

"Protesto mais que coerente pelo que fizeram até aqui. Agora, não receber o apoio necessário para a continuidade é desanimador. A vida das jogadoras e o trabalho do treinador, não pode ser sem uma sistematização financeira. O que fica demonstrado é o preconceito e o desprezo pelo futsal feminino e o esporte de nossa cidade. Quando treinava no Colégio Nilo Cairo fizemos o melhor. Parabéns pela coragem e luta".

"Acredito que esse é o momento dos empresários reagirem. Não é uma simples postagem, é um pedido de ajuda, de socorro e reconhecimento. Elas já provaram que são maravilhosas no que fazem, e que possuem um treinador capacitado e comprometido".

