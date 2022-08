Protagonismo feminino no Corpo de Bombeiros é a pauta do Papo TN

Da Redação

A Major relata os desafios pelos quais passou ao longo da carreira

A Major Giovana Angeli Messias, comandante do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, município do Vale do Ivaí com cerca de 32 mil habitantes, é a entrevistada deste domingo, 21, do Papo TN. Ela é primeira mulher a comandar uma unidade dos bombeiros no estado do Paraná.

Durante a entrevista, a Major relata os desafios pelos quais passou ao longo da carreira e vive até hoje, agora, comandando uma corporação. Ela conta sua história e como chegou ao comando, além de falar sobre sua paixão pelos salvamentos aquáticos, trabalho iniciado de forma voluntária, que inspirou o início da formação militar.



O Papo TN é neste domingo, a partir das 17h, no site TNOnline, no Facebook e no canal do YouTube. Imperdível!

