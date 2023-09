Proprietários encontram restaurante revirado após furto em Apucarana

Proprietários de um restaurante localizado na Rua Miguel Simião, no centro de Apucarana, no norte do Paraná, foram surpreendidos na manhã desta quinta-feira (14), após encontrar o estabelecimento comercial totalmente revirado depois que criminosos arrombaram e furtaram o local. O crime aconteceu durante a madrugada. Veja o vídeo abaixo.

Os donos do local foram avisados sobre a situação pela Guarda Municipal (GM). Eles então foram até o estabelecimento e se depararam com ambiente todo revirado. De acordo com Eduardo Pacolla, proprietário do restaurante, os criminosos quebraram o vidro da porta, arrombaram o cadeado e levaram dois notebooks, uma máquina à vácuo, além de diversos outros produtos.

No entanto, ainda de acordo com Eduardo, a Polícia Militar (PM) chegou rápido, e após um patrulhamento pela região, conseguiu prender um dos suspeitos, que foi encontrado nas proximidades do local, com produtos que estavam com a logo do estabelecimento.

Eduardo afirmou que o mais preocupante são os furtos dos notebooks, pois os equipamentos possuem documentos importantes da empresa. “O que mais deixa a gente chateado é a questão do notebook, que tem todo o histórico da empresa, está tudo ali”, afirmou.

