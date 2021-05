Proprietários de pesqueiros são orientados pela PM

Continua após publicidade

Neste domingo (23), a Polícia Militar de Apucarana recebeu denúncias sobre pesqueiros abertos e que estariam com o restaurante funcionado normalmente neste domingo (23), em Apucarana.

A PM foi até um pesqueiro localizado no Parque Industrial Norte, de Apucarana, que estaria com o restaurante aberto, descumprindo o decreto estadual no 7672/21, que adotou providências quanto medidas sanitárias de urgência devido à Covid-19.

A equipe chegou ao local e conversou com o gerente, que disse que vem seguindo as recomendações das autoridades competentes e obteve orientação de poderia abrir o restaurante. com um funcionário da prefeitura. Porém, ainda de acordo com o boletim, ele não soube informar o nome da pessoa que deu tal informação. De acordo com o relatório, o gerente foi advertido e orientado a seguir o Decreto Estadual, devendo realizar atendimento apenas por delivery.

Já o outro pesqueiro, localizado na Avenida Rio de Janeiro, segundo o boletim, também descumpriu o Decreto Estadual no restaurante e foi orientado quanto ao funcionamento apenas na modalidade delivery aos domingos. O mesmo relatou à PM, que não tinha conhecimento do decreto, e foi devidamente orientado. No momento do atendimento da equipe, de acordo com o relatório, não havia nenhum cliente no local.