Proprietário rural persegue criminosos após presenciar furto no Pirapó

Um proprietário rural de Apucarana, no norte do Paraná, entrou em uma perseguição com criminosos depois que flagrou seu sítio sendo furtado na noite desta quinta-feira (16). A propriedade localizada no Distrito do Pirapó já havia sido alvo de bandidos na noite anterior, e a vítima tinha ido até o local para evitar um novo crime quando encontrou os suspeitos.

De acordo com relato do proprietário, a situação teve início por volta das 22 horas, quando ele se aproximava do sítio e encontrou vários sacos de café às margens da rodovia Herwin Schindler. Na sequência, ele viu um veículo que vinha da direção da propriedade em alta velocidade. Ele perseguiu o que seria um Chevrolet Ipanema de cor cinza até o Distrito da Caixa de São Pedro, onde perdeu o automóvel de vista. Quatro pessoas estavam dentro do carro.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e realizou patrulhamento, mas nenhum suspeito foi localizado. Da propriedade rural, segundo o boletim de ocorrência, foram levados quatro sacos de café e uma bateria de caminhonete. As sacas de que estavam na estrada foram devolvidas para o proprietário, que foi orientado.

Outro furto

A PM de Apucarana foi acionada para atender outro furto no Distrito do Pirapó nesta quinta-feira (16). Por volta das 10h55, dois proprietários rurais relataram às autoridades que duas casas em construção terem sido alvo de criminosos.

As vítimas chegaram na propriedade localizada na Estrada Mardegan pela manhã e perceberam que um cadeado estava arrombado e diversos itens foram levados do local. Três motosserras, duas furadeiras, um botijão de gás, fios de cobre e outro materiais de construção estão na lista de objetos furtados.

Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

