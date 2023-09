Proprietário de comércio tem carro furtado em Apucarana

Carro estava estacionado perto do estabelecimento comercial no centro da cidade quando foi furtado

Um carro modelo Volkswagen Santana Quantum, foi furtado durante a manhã desta terça-feira (12), em Apucarana, no norte do Paraná, enquanto estava parado em frente à um comércio localizado na Rua Dr. Oswaldo Cruz no centro da cidade.

O dono do carro, que também é proprietário de um comércio de calhas, afirmou aos policiais militares que deixou o veículo, que é utilizado para ele trabalhar, estacionado perto do seu estabelecimento comercial, por volta das 10h00, e após alguns minutos foi procurar o carro e percebeu que ele havia sido furtado.

De acordo com PMs, quando eles chegaram no local, foi possível ver por imagens de câmeras de segurança, o suspeito furtado o veículo e identificar suas características e as roupas que ele estava vestindo. Ainda segundo a PM, o homem também estava usando tornozeleira eletrônica.

