Promoção de calçados marca bazar da Edhucca e Lar Sagrada Família

O bazar beneficente em prol da Escola de Desenvolvimento Humano Casa do Caminho (Edhucca) e do Lar Sagrada Família de Apucarana, no Norte do Paraná, acontece neste sábado (3) e conta com uma grande promoção de calçados. Sandálias, tênis e botas, tanto adulto quanto infantil, estarão com 50% de desconto.

continua após publicidade

Os organizadores do evento reforçaram a seção de inverno com blusas de lãs, casacos, calças, toucas e cachecóis. Para alegria dos pequenos, a seção de brinquedos também ganhou novas pelúcias, quebra-cabeça, bonecas, carrinhos e outros itens.

- LEIA MAIS: Edhucca abre inscrições para o Curso Eletricista Residencial

continua após publicidade

Aqueles que marcarem presença no bazar poderão perceber que outro setor repaginado é o de utensílios domésticos. Os voluntários repuseram travessas, copos, jogos de xícaras, pratos e muito mais.

Promovido pelo Gempaz, o bazar beneficente acontece na Rua José Alves de Paula Filho, 53 B, antigo barracão da Armarinhos Paraná, ao lado da Bonfim Tintas. O horário de atendimento é das 9 às 13 horas.

Todo o valor arrecadado é revertido para custeio das instituições sociais.

Siga o TNOnline no Google News