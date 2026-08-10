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APUCARANA

Projetos de saúde dominam pauta na sessão da Câmara de Apucarana

Propostas instituem programa local para atração de médicos e um sistema digital para agendar consultas, com o objetivo de acabar com as filas nas UBS

Escrito por Da Redação
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A saúde concentrou as discussões na sessão da Câmara Municipal de Apucarana nesta segunda-feira (10). Os vereadores aprovaram em primeiro turno dois projetos de lei que buscam reestruturar o atendimento na rede pública de saúde da cidade. As propostas instituem um programa local para atração de médicos e um sistema digital para o agendamento de consultas, com o objetivo imediato de erradicar as filas de madrugada nas portas das unidades básicas.

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De autoria conjunta dos vereadores Danylo Acioli (MDB) e Tiago Cordeiro (PDT), os projetos foram aprovados por unanimidade e tiveram pedido de coautoria dos demais vereadores da casa. O Projeto de Lei 082/2026 cria o programa "Mais Médicos em Apucarana".

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A iniciativa estabelece regras para o credenciamento público de profissionais e prevê a adoção de incentivos para a fixação desses médicos na cidade, especialmente nas regiões de maior vulnerabilidade e demanda assistencial. O texto determina que a administração pública adote critérios que priorizem a contratação de profissionais residentes no município e médicos em início de carreira. A meta da proposta é reduzir a alta rotatividade nos postos, diminuir o tempo de espera por especialistas e mitigar a sobrecarga de trabalho das equipes que já atuam na rede.

Em complemento à tentativa de ampliação do quadro profissional, o Legislativo também deu aval ao Projeto de Lei 083/2026, batizado de "Saúde na Palma da Mão". A matéria obriga a implementação de um sistema digital para a marcação de consultas, exames e procedimentos na atenção primária. A ferramenta deverá ser disponibilizada por meio de aplicativos de celular, site oficial ou WhatsApp.

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Projetos de saúde dominam pauta na sessão da Câmara de Apucarana
AutorProjetos foram aprovados por unanimidade e tiveram pedido de coautoria dos demais vereadores da casa - Foto: Louan Brasileiro

Líder do prefeito na Câmara, o vereador Moisés Tavares (PP), um dos parlamentares que pediram coautoria dos projetos, destacou que a proposta do Saúde na Palma da Mão, já começa a ser implantado pela administração integra a proposta de governo do prefeito Rodolfo Mota. “Assumimos esse compromisso com o Executivo no período eleitoral e, por isso, tenho absoluta convicção de que será colocado em prática”, comenta.

Autor dos projetos, o presidente da Câmara, Danylo Acioli, agradeceu o voto e a assinatura dos colegas. “Temos ciência que o Executivo prevê essas iniciativas, mas os projetos de lei podem acelerar esse processo. É importante que a Câmara atue nessa causa”, afirmou, acrescentando que a saúde segue sendo setor com maior demanda na cidade.

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